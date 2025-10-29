"لا أنام"، لماذا طرد الجمهور فاتن حمامة من العرض الخاص للفيلم ؟!

فى الثلاثين من أكتوبر عام 1957، أي منذ 68 عاما، عُرض الفيلم العربي "لا أنام " عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس ، وهو أول فيلم مصرى ملون يخصص للكبار فقط، قام ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم: فاتن حمامة، مريم فخر الدين، هند رستم، يحيى شاهين، عماد حمدي، عمر الشريف، سيناريو وحوار السيد بدير وصالح جودت، صلاح عز الدين، صنف ضمن قائمة أتفضل أفلام السينما المصرية.

وتبدأ قصة إخراج "لا أنام" منذ أن اشترى المنتج عبده نصر حق إنتاج القصة من مؤلفه عام 1956، واختار فاتن حمامة لتؤدي دور نادية لطفي بطلة القصة، إلا أنها رفضت أداء هذا الدور، وقالت إنها لا تحب أداء أدوار الشر على الشاشة حتى لا يكرهها الجمهور.

فاتن حمامة تندم على تقديمها “لا أنام”

وكما نشرت مجلة "الفن" عام 1957، قالت: لأن الجمهور تعود على مشاهدة نجمته في أدوار الفتاة الطيبة والمسكينة، إلا أنه حين تم عرض فيلم “لا أنام” في 30 أكتوبر 1957 بسينما ميامي، سب الجمهور فاتن حمامة في حضورها العرض الأول، مما أغضب النجمة وجعلها تندم على أداء الفيلم، خاصة أنه فشل جماهيريا فى بدايته، وقررت عدم قبول أي أدوار شريرة بعد ذلك نهائيا.

فاتن وعماد حمدى فى لا أنام، فيتو

تم الاتفاق أيضا وبناء على اقتراح إحسان عبد القدوس بأن يقوم صلاح أبو سيف بإخراج "لا أنام"، وعلق أبو سيف بقوله: إن شخصية البطلة جديدة على شخصيات القصص السينمائية المصرية وإن فاتن حمامة لها قوة في التعبير والأداء الفني؛ ما يؤهلها لأداء هذه الشخصية بنجاح، بحيث تنقل جمهور السينما إلى آفاق جديدة لم تفتح أمامه من قبل، مشيرا إلى أنه مطمئن إلى نجاح فاتن في الدور، ومن هنا عملتُ على إقناع فاتن بالدور، وصولا إلى دور نادية فى فيلم “لا أنام”.

فاتن ومريم فى لا أنام، فيتو

وقد بدأت فاتن حمامة في دراسة كتب علم النفس لتصل إلى التحليل الصحيح لشخصية الدور، وهى واحدة من سيدتين كانتا تعرفان نهاية قصة "لا أنام" قبل أن تنشر هذه النهاية في مجلة روز اليوسف ـــ حيث كانت القصة تعرض مسلسلة فى المجلة، أما السيدة الأخرى فهى فاطمة اليوسف.

قبلة سببت أزمة

جمعت قبلة شهيرة بين فاتن حمامة وعماد حمدي فى فيلم “لا أنام”، كانت محل جدل ونقاش كبيرين، وأثارت تحفظا شديدا من قبل المجلس الأعلى لمصلحة الفنون ــ الرقابة على المصنفات الفنية حاليًا ــ حيث تم تصنيفها ضمن القبلات الممنوعة، ما جعل القائمين على الرقابة آنذاك يضعون لافتة "للكبار فقط" لأول مرة، على أفيشات الفيلم المنتشرة في شوارع القاهرة، ولم يسمح بمشاهدته لمن هم دون الـ16 عامًا، ووقف رجال الشرطة على أبواب دور العرض يرقبون المشاهدين لمنع دون السن القانونية من دخول الفيلم.

عمر الشريف ورشدى اباظة فى لا أنام، فيتو

وقالت المجلة إنه رغم أن جميع أبطال الفيلم هم من النجوم الكبار، مثل: هند رستم ويحيى شاهين وعماد حمدي ومريم فخر الدين ورشدي أباظة، فإن فاتن كانت الأعلى أجرا بينهم، فقد حصلت على 5000 جنيه، 2000 نقدا والباقي من إيرادات الفيلم، وحصل كل من يحيى شاهين وعماد حمدي على 2000 فقط، أما هند ومريم فقد حصلت كل منهما على 700 جنيه، وحصل كل من رشدي أباظة وعمر الشريف على 300 جنيه فقط.

دعوى قضائية بسبب اسم مريم

وأثار ذلك زوبعة بين أبطال الفيلم بدأت بإنذار، أرسلته مريم فخر الدين إلى عبده نصر صاحب شركة اتحاد الفنانين منتجة الفيلم، تشكو من وضع اسمها في أفيش الفيلم بشكل يخالف شروط العقد، كما رفع عدلي المولد نيابة عن موكلته مريم فخر الدين دعوى قضائية يطالب بتعويض 20 ألف جنيه عن الضرر الواقع عليها بسبب مخالفة العقد في “لا أنام” الذى اشترطت فيه وضع اسمها بعد فاتن حمامة مباشرة.

رد عبده نصر على الدعوى بأن سبب تقديم اسم يحيى شاهين أنه هو الآخر اشترط في العقد أن يوضع اسمه بعد اسم فاتن حمامة مباشرة. ولأن يحيى شرانى وعصبى عن مريم فقد رأى المنتج أن يتفادى المشاكل والنزاع معه ويأمن رد فعله بتقديم اسمه على مريم.

تداول قصة لا أنام بالكويت

كذلك عند عرض فيلم "لا أنام" بالسينما ثار الجدل حوله، واتهم الكثيرون مؤلف القصة إحسان عبد القدوس بأن قصة "لا أنام" هي من واقع حياة إحسان فكتب إحسان في مجلة "روزاليوسف" عام 1958 يقول: قال لى القائم مقام أنور السادات وزير الدولة عقب عودته من رحلة في البلاد العربية إنه كان جالسا مع أمير الكويت الأمير عبد الله السالم الصباح في مجلس ضم فريق من الأمراء والشيوخ، وكان الحديث عن الأدب في مصر.

يحيى شاهين وفاتن حمامة وهند رستم، فيتو

وأضاف إحسان: قال الصباح إن إحسان كاتب واقعي، وأن قصة "لا أنام" لا يمكن أن تكون من الخيال، فلا يمكن أن يبتكر كاتب كل هذه المواقف من خياله، ولابد أنها مواقف واقعية وقعت للكاتب شخصيا.

ودار النقاش في مجلس الأمير حول قصة "لا أنام".. عاد السادات إلى مصر وطلب منى أن أرد على الأمير، وأن أبلغه إذا كانت القصة واقعية أم من الخيال.

نجاح إحسان فى تصوير القصة

يقول إحسان عبد القدوس: أرسلت للأمير أقول له إنه يشرفنى أن أعلم أن سموه يتتبع قصتى في روزاليوسف، ويشرفنى أيضا أنه يعتقد أنها قصة واقعية تمسنى شخصيا.. فإن معنى هذا أننى نجحت في نقل القارئ إلى أجواء القصة؛ لذلك فإننى أفضل ألا أرد على تساؤلاته حتى لا أفقده لذة القراءة.

