تعرف على ما قالته الفنانة مريم فخر الدين عن بدرية طلبة

تصدرت بدرية طلبة ، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب قرار إحالتها للتحقيق من قبل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد تجاوزاتها مع الجمهور في بث مباشر لها عبر حسابها على فيس بوك.

الهجوم على بدرية طلبة

ومع اتساع البحث، انتشر فيديو قديم للفنانة مريم فخر الدين وهي تقول رأيها في بدرية طلبة في برنامج حسين الإمام.

وقالت الفنانة مريم فخر الدين، خلال الفيديو: “دا مشهد يقرف الكلب الحقيقة”، وسألتها بدرية خلال الحلقة عن رأيها فيها كفنانة، ردت قائلة: “أنا مشوفتكيش فنانة إلا لما قولتِ عليَّ بطريقة حقيرة جدا معجبتنيش، نجوم في منتهى الوضاعة الحقيقة”.

وكانت علقت الفنانة بدرية طلبة على قرار إحالتها للتحقيق من قبل مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، مؤكدة احترامها الكامل للنقابة واستعدادها للمثول أمامها.

وقالت بدرية، عبر حسابها على "فيسبوك": “أنا تحت أمر نقابتي، وأنا فعلًا غلطانة إني انسقت وراء قلة لا تمثل الشعب المصري، وأعطيتهم فرصة لاستغلال فيديوهات واختزالها واستخدامها ضدي، حتى عندما أردت الاعتذار للجمهور الذي يحبني، قدمت الاعتذار بعصبية بسبب استفزازهم لي، وانسقت مرة أخرى وراءهم، ودي غلطتي”.

وأضافت: “كان لازم أكون أهدى من كده، وأكيد اللي بيحبوني هيلتمسوا لي العذر، بكرر أسفي واعتذاري للجمهور الذي كان سببًا في وجودي، ولا يمكن أن أغلط في ناس بتحبني”.

وأوضحت طلبة، أن الفيديوهات الكاملة لما حدث موجودة على صفحتها، داعية الجمهور لعدم تصديق ما تم تداوله مجتزأً، ومؤكدة ثقتها في أن التحقيق بالنقابة سيمكنها من إثبات صحة كلامها بعيدًا عن أي توتر أو استفزاز.

وقرر مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، إحالة الفنانة بدرية طلبة للتحقيق فورا، وذلك بإجماع أعضاء المجلس، نظرا لما صدر منها من تجاوز صارخ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان سيخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.