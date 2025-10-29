ترامب يكشف عن مفاجأة بشأن ترشحه لولاية رئاسية ثالثة

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد الأمل في الولاية الثالثة، حيث أقر بأن الدستور الأمريكي واضح تماما في أنه لا يسمح له بالترشح مرة أخرى.

الدستور الأمريكي لا يسمح لترامب بالترشح

قال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال توجهه إلى كوريا الجنوبية: إنه أمر مثير للاهتمام للغاية. لديّ أفضل نسب تأييد لأي رئيس منذ سنوات عديدة.. وأقول إنه، إذا قرأتموه.. الدستور الأمريكي فهو واضح تمامًا لا يُسمح لي بالترشح إنه لأمر مؤسف، لكن لدينا الكثير من الأشخاص الرائعين.

تحدث ترامب عن احتمال الترشح لولاية ثالثة ست مرات على الأقل خلال الأشهر التسعة الأولى من ولايته الثانية وتنص التعديل الثاني والعشرون على أنه لا يجوز لأي شخص أن ينتخب رئيسا لأكثر من ولايتين.

التكهنات حول ترشح ترامب مرة أخرى في عام 2028

وتجددت التكهنات حول ترشح ترامب مرة أخرى في عام 2028، بعد أن قال ستيف بانون، حليف ترامب ومستشاره السابق، في مقابلة حديثة: إن هناك "خطة" لإبقاء ترامب في منصبه، على الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل.

وسئل ترامب، خلال رحلة جوية إلى اليابان يوم الإثنين، عن تعليقات بانون، وقال إنه "يود" الترشح مرة أخرى، على الرغم من أنه استبعد فكرة طرحها بعض المؤيدين للترشح لمنصب نائب الرئيس ثم تولي الرئاسة بعد الانتخابات.

القيود الدستورية التي تمنع الرئيس من السعي لولاية ثالثة

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) يوم الثلاثاء إنه تحدث مع ترامب بشأن القيود الدستورية التي تمنع الرئيس من السعي لولاية ثالثة، وقال للصحفيين: كانت فترة رائعة، لكنني أعتقد أن الرئيس يعلم - وقد تحدثنا أنا وهو عن قيود الدستور، بقدر ما يأسف الكثير من الشعب الأمريكي على ذلك.

