وفاة والد كاستيلو، تعديل إضطراري في قائمة منتخب كرة اليد

أجرى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد تعديلًا اضطراريًا على قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة منتخب البرتغال وديًا بمدينة مومنتا البرتغالية، وذلك عقب وفاة والد اللاعب عمر خالد كاستيلو نجم النادي الأهلي.

وحصل “كاستيلو” على إذن من الجهاز الفني والإداري لمغادرة معسكر المنتخب في البرتغال والعودة إلى القاهرة لحضور جنازة والده الذي وافته المنية اليوم.

ومن المقرر أن ينضم أكرم يسري إلى بعثة المنتخب في البرتغال لتعويض غياب كاستيلو في المباراتين الوديتين أمام المنتخب البرتغالي، المقرر إقامتهما يومي 30 أكتوبر و1 نوفمبر الجاري.

ويقوم الجهاز الإداري حاليًا بإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بعودة اللاعب إلى مصر، وحجز تذاكر السفر وتسهيل كافة الترتيبات اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.