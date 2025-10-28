الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وفاة والد كاستيلو، تعديل إضطراري في قائمة منتخب كرة اليد

عمر خالد كاستيلو،
عمر خالد كاستيلو، فيتو

أجرى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد تعديلًا اضطراريًا على قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة منتخب البرتغال وديًا بمدينة مومنتا البرتغالية، وذلك عقب وفاة والد اللاعب عمر خالد كاستيلو نجم النادي الأهلي.

وحصل “كاستيلو” على إذن من الجهاز الفني والإداري لمغادرة معسكر المنتخب في البرتغال والعودة إلى القاهرة لحضور جنازة والده الذي وافته المنية اليوم.

ومن المقرر أن ينضم أكرم يسري إلى بعثة المنتخب في البرتغال لتعويض غياب كاستيلو في المباراتين الوديتين أمام المنتخب البرتغالي، المقرر إقامتهما يومي 30 أكتوبر و1 نوفمبر الجاري.

ويقوم الجهاز الإداري حاليًا بإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بعودة اللاعب إلى مصر، وحجز تذاكر السفر وتسهيل كافة الترتيبات اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد منتخب مصر المنتخب البرتغالي أكرم يسري مصر

مواد متعلقة

بمشاركة المحترفين، منتخب كرة اليد يبدأ معسكره في البرتغال

كرة اليد، موعد مباراة مصر والمغرب في كأس العالم للناشئين

كرة اليد، منتخب مصر يواجه المغرب اليوم في كأس العالم للناشئين

كرة اليد، ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، انخفاض البصل والخيار وارتفاع الفلفل وهذا موقف الطماطم

بورسعيد الأعلى، متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي

كل ما تريد معرفته عن تطورات العلاقات المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

بيان عاجل للقوات السودانية بعد مجزرة الفاشر: "لن تهنأ مليشيا آل دقلو الإرهابية بما اغتصبته"

مصدر بالزمالك ينفي استقالة حسين لبيب

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، أسرار عائلة سيدي إبراهيم الدسوقي

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

الذكرى الـ97 لميلاد الإمام الأكبر، كيف أسس الشيخ طنطاوي مدرسة الاعتدال؟

المزيد
الجريدة الرسمية