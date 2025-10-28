الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع بالسودان وليبيا

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، فيتو

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوي للشئون الأفريقية، وذلك لبحث تطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا.

التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الجانبين أكدا خلال الاتصال أمس على أهمية التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، بما يصون مقدرات الشعب السوداني ويحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار.

مستجدات الأزمة الليبية

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم التطرق إلى مستجدات الأزمة الليبية، حيث شدد الجانبان على أهمية توحيد المؤسسات الليبية تمهيدًا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة مساعي المبعوثة الأممية إلى ليبيا للتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق التوافق بين جميع الأطراف الليبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تطورات الاوضاع في السودان بدر عبد العاطي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السودان وليبيا السودان مستجدات الأزمة الليبية

مواد متعلقة

وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في 4 دول تطورات الأوضاع بفلسطين والسودان

وزير الخارجية يؤكد استمرار دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية

وزير الخارجية: ما يحدث في السودان يدمي القلوب ويتطلب تحركًا عاجلًا لإنهاء الحرب

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، انخفاض البصل والخيار وارتفاع الفلفل وهذا موقف الطماطم

بورسعيد الأعلى، متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

كل ما تريد معرفته عن تطورات العلاقات المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

بيان عاجل للقوات السودانية بعد مجزرة الفاشر: "لن تهنأ مليشيا آل دقلو الإرهابية بما اغتصبته"

مصدر بالزمالك ينفي استقالة حسين لبيب

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، أسرار عائلة سيدي إبراهيم الدسوقي

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

الذكرى الـ97 لميلاد الإمام الأكبر، كيف أسس الشيخ طنطاوي مدرسة الاعتدال؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads