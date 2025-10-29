الأربعاء 29 أكتوبر 2025
إزالة 11 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بقنا

ازالة 11 حالة تعدي
ازالة 11 حالة تعدي على اراضي املاك دولة بقنا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال قنا، شن حملات لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة فورية تعدي بالبناء على أرض زراعية بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون بدائرة الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة.

وقال  حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى: إن الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وٕاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز، بأن  الحملة التى شنتها الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة استهدفت تنفيذ( 11 ) حالة إزالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة ومنهم حالة واحدة تعدي بالبناء على أرض زراعية بإجمالي مساحة (4345) متر مربع وبارتفاعات مختلفة تتراوح ما بين المتر إلى الثلاث أمتار ومعظمها أسوار وتوجد حالات صبة خرسانية بناء بالطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت، وتمت إزالة جميع حالات التعدي حتى سطح الأرض.

وأشار رئيس المركز إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

وشدد الزمقان على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن الإزالة تمت بقيادة أحمد فريج نائب رئيس المركز، وحضور مساعد فارس رئيس الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة.

