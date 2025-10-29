وزير العمل يبحث مع السفير السعودي تعزيز آليات تنقل الأيدي العاملة

التقى محمد جبران، وزير العمل، مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، السفير صالح بن عيد الحصيني، وبدر الوابصي، رئيس الشئون القنصلية بسفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، ومشاركة السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن تنظيم وتنمية حركة تنقل العمالة وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل.

وتناول اللقاء آليات تنقل الأيدي العاملة المصرية إلى المملكة العربية السعودية، وإيجاد آلية للربط الإلكتروني بين البلدين الشقيقين،وكذلك مناقشة سبل حوكمة وتنظيم العمالة الموسمية استعدادًا لموسم الحج الجديد، بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، ويعزز من كفاءة ومرونة منظومة التشغيل بين البلدين.

كما شهد الاجتماع إشادة مشتركة بتجربة برنامج الفحص المهني الذي يجري تطبيقه بالتعاون بين وزارة العمل المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، لما يمثله من نموذج متطور في رفع جودة وكفاءة العمالة المصرية المتجهة إلى سوق العمل السعودي، وتلبية احتياجاته وفق معايير مهنية معتمدة.

واقترح الجانب المصري بحث ودراسة مقترح بإيجاد آلية تحافظ على مصالح الطرفين ويعزز من صورة العامل المصري في الخارج.

وفي ختام اللقاء، أعرب وزير العمل محمد جبران عن تقديره العميق للدعم والتعاون المستمر من الجانب السعودي، مؤكدًا أن العلاقات بين القاهرة والرياض تمثل نموذجًا يحتذى في التكامل العربي في مجالات العمل والتنمية البشرية.

وحضر اللقاء رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل.

