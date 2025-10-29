الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يبحث مع السفير السعودي تعزيز آليات تنقل الأيدي العاملة

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو

التقى محمد جبران، وزير العمل، مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، السفير صالح بن عيد الحصيني، وبدر الوابصي، رئيس الشئون القنصلية بسفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، ومشاركة السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن تنظيم وتنمية حركة تنقل العمالة وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل.

وتناول اللقاء آليات تنقل الأيدي العاملة المصرية إلى المملكة العربية السعودية، وإيجاد آلية للربط الإلكتروني بين البلدين الشقيقين،وكذلك مناقشة سبل حوكمة وتنظيم العمالة الموسمية استعدادًا لموسم الحج الجديد، بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، ويعزز من كفاءة ومرونة منظومة التشغيل بين البلدين.

كما شهد الاجتماع إشادة مشتركة بتجربة برنامج الفحص المهني الذي يجري تطبيقه بالتعاون بين وزارة العمل المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، لما يمثله من نموذج متطور في رفع جودة وكفاءة العمالة المصرية المتجهة إلى سوق العمل السعودي، وتلبية احتياجاته وفق معايير مهنية معتمدة.

واقترح الجانب المصري بحث ودراسة مقترح بإيجاد آلية تحافظ على مصالح الطرفين ويعزز من صورة العامل المصري في الخارج.

وفي ختام اللقاء، أعرب وزير العمل محمد جبران عن تقديره العميق للدعم والتعاون المستمر من الجانب السعودي، مؤكدًا أن العلاقات بين القاهرة والرياض تمثل نموذجًا يحتذى في التكامل العربي في مجالات العمل والتنمية البشرية.

وحضر اللقاء رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحرمين الشريفين السفير السعودي في القاهرة السفير صالح بن عيد الحصيني السفير السعودي سوق العمل السعودي صالح بن عيد الحصيني مقر وزارة الخارجية وزارة الخارجية المصرية وزير العمل وزير الخارجية

مواد متعلقة

وزارة العمل: صندوق تمويل التدريب والتأهيل أنفق منذ تأسيسه حتى الآن 362 مليونًا و500 ألف جنيه

وزارة العمل: فرص توظيف جديدة بالأردن في مجال التحميل والتنزيل

الأكثر قراءة

بالأسماء، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات

من 3 إلى 40 جنيها، انخفاض في سعر السمك اليوم أبرزها البلطي والمكرونة والجمبري

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال والجوافة يقربان من "أسعار زمان" والموز يواصل قفزاته

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

الأسواق العالمية تترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. الإغلاق الحكومي ونقص البيانات يصعب القرار.. وخفض الفائدة أقرب التوقعات

طريقة عمل السبانخ، أكلة مغذية وكلها فوائد

ينطلق اليوم برعاية السيسي، تفاصيل المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 29-10-2025

قلق في الصغرى وبشرى عن العظمى، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية