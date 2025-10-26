وزارة العمل: صندوق تمويل التدريب والتأهيل أنفق منذ تأسيسه حتى الآن 362 مليونًا و500 ألف جنيه

أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور أعضاء مجلس الإدارة أن ما أنفقه "الصندوق" خلال الأربعة أشهر الماضية من 1 يوليو 2025 وحتى 25 أكتوبر 2025 بلغ 36 مليونًا و700 ألف جنيه، ليصبح إجمالي ما أنفقه "الصندوق" منذ تأسيسه عام 2002 وحتى 25 أكتوبر 2025 مبلغ 362 مليونًا و500 ألف جنيه، وذلك على دعم منظومة التدريب المهني.

دور الصندوق في دعم وتمويل التدريب المهني

وأكد المجلس استمرار دور هذا الصندوق في دعم وتمويل كافة الأنشطة ذات العلاقة بعملية التدريب المهني، وإنشاء وتجهيز وتطوير مراكز ووحدات تدريبية قائمة وجديدة بالتعاون مع كافة الشركاء، مع تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة،.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتقديم المنح المجانية في سبيل تحقيق ذلك كما ناقش مجلس الإدارة مجموعة من البنود التنظيمية والمالية التي تخص عمل "الصندوق".

