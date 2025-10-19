الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزارة العمل: فرص توظيف جديدة بالأردن في مجال التحميل والتنزيل

محمد جبران وزير العمل،فيتو
أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد، عن توفير 3 فرص عمل جديدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية بالخارج

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، وزير العمل، بفتح آفاق جديدة للتشغيل بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بدول الاستقدام، حيث وفر تلك الفرص مكتب التمثيل العمالي بالأردن برئاسة الملحق العمالي محمود فهمي.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن الوظائف المتاحة على  مهنة عامل تحميل وتنزيل، وتشترط الخبرة في مهنة عامل خط إنتاج تحميل وتنزيل بضائع، مشيرة إلى أن الراتب يتراوح بين 290 إلى 300 دينار أردني شهريًا.

وأضافت أن التسجيل متاح بدءًا من اليوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025، ولمدة 3 أيام فقط، من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني التالي من هنا .

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة التوسع في فتح مجالات عمل جديدة أمام العمالة المصرية في الأسواق الخارجية، بما يحقق الاستفادة القصوى من مهارات العمالة الوطنية ويدعم علاقات التعاون بين مصر والأردن في مجالات العمل والتشغيل.

