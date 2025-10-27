وزير العمل: الاستثمار في الإنسان المصري أولوية وطنية للدولة

شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، في فعاليات ملتقى هواوي السادس للتوظيف (HiRE 6)، الذي نظمته شركة هواوي بأحد فنادق القاهرة تحت شعار "بوابتك إلى صناعة الغد"، وذلك برعاية وزارتي العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص، وبمشاركة أكثر من 100 شركة محلية وإقليمية.

وخلال كلمته، أكد وزير العمل أن الملتقى يجسد نموذجًا متميزًا للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص في دعم الكفاءات الشابة وتمكينها من قيادة مستقبل مصر الرقمي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع الاستثمار في الإنسان المصري، وخاصة فئة الشباب، في مقدمة أولوياتها الوطنية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأوضح جبران أن وزارة العمل تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج التدريب التحويلي وتنمية المهارات التكنولوجية المتقدمة، بالتعاون مع المؤسسات الكبرى مثل شركة "هواوي"، بما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، ومختلف تخصصات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف الوزير أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في توقيت دقيق تتسارع فيه التحولات الرقمية العالمية، ما يتطلب استمرار تأهيل كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل في هذا الإطار من خلال تنفيذ برامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين لتعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل الحديث.

وثمّن وزير العمل الدور البارز الذي تقوم به شركة "هواوي" في دعم جهود الدولة لبناء القدرات الرقمية وتحفيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب المصري، وفتح آفاق جديدة للتوظيف في قطاعات المستقبل، مشيدًا بمبادرات الشركة الرائدة في تمكين ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل عبر برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة وشهادات معتمدة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن وزارة العمل تُولي أهمية كبيرة لتوسيع مجالات التعاون مع شركة "هواوي" في مجالات التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يواكب رؤية مصر لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا، متمنيًا للملتقى النجاح والتوفيق في تحقيق أهدافه المشتركة لخدمة شباب مصر ومستقبلها.

من جانبه، قال دو يونغ، نائب الرئيس الأول لشركة هواوي مصر: "نؤمن في هواوي بأن الاستثمار في الشباب هو ركيزة أساسية لبناء مستقبل مصر. ومن خلال النسخة السادسة من ملتقى HiRE نواصل مسيرتنا لتمكين الشباب المصري من دخول سوق العمل وتعزيز مهاراتهم الرقمية.

كما نسعى لبناء منصة متكاملة تربط الكفاءات المصرية بالشركات الرائدة وتوفر الفرص الوظيفية المناسبة لهم دعمًا لرؤية مصر 2030 نحو اقتصاد رقمي مستدام".

وقالت المهندسة أسماء سراج، المدير التنفيذي لأكاديميات هواوي مصر:"يعد الملتقى جزءًا أساسيًا من استراتيجية بناء القدرات التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للمواهب. ويعمل برنامج HiRE على ربط المواهب بسوق العمل بعد حصولهم على التدريب التكنولوجي والشهادات المعتمدة عالميًا من هواوي. ويتميز الملتقى هذا العام بتنسيق مبتكر يعتمد على النموذج (Hybrid)، حيث تُعرض الوظائف عبر منصة مفتوحة لمدة شهر، ما يتيح فرصة أكبر للشركات لاستقبال المتقدمين."

في كلمة له، أكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن التعاون بين المعهد وشركة هواوي العالمية يمثل شراكة استراتيجية تهدف إلى الاستثمار في العنصر البشري وبناء جيل من الكفاءات القادرة على الابتكار والمنافسة العالمية، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية ووزارة الاتصالات في بناء الإنسان كركيزة أساسية للتنمية والتحول الرقمي، ودعم الاقتصاد الوطني.

احتياجات سوق العمل

وأوضح أن التعاون الممتد بين الجانبين لأكثر من عشرين عامًا يعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، حيث يجمع بين الخبرة العلمية للمعهد والإمكانات التكنولوجية لهواوي، لتقديم منظومة تدريبية متكاملة تواكب أحدث مفاهيم الاتصالات والتحول الرقمي وتلبي احتياجات سوق العمل.

مبادرة بنك المواهب المصرية

وأشار إلى أن هذا التعاون أثمر عن إطلاق مبادرة بنك المواهب المصرية (ITB) عام 2019، التي من خلالها تم تدريب أكثر من 60 ألف شاب وفتاة عبر 160 أكاديمية لهواوي في جميع المحافظات، بجهود 1700 مدرب معتمد دوليًا.

وأضاف أن عام 2024 شهد إطلاق أكاديمية المواهب المصرية (ETA)، التي تستهدف تدريب 15 ألف شاب وفتاة خلال خمس سنوات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب أكاديمية تقنيات الألياف الضوئية لتدريب 3000 فني ومهندس لدعم مشروعات البنية التحتية ومبادرة "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية.

وشهدت فعاليات الملتقى تكريم سبع شركات من بين الأكثر تميزًا في دعم الشباب وتوفير فرص التوظيف، بالإضافة إلى تكريم مدربي وأساتذة المعهد القومي للاتصالات تقديرًا لدورهم في تدريب الشباب ضمن أكاديمية المواهب المصرية (ETA).

كما نُظّمت على هامش الملتقى ندوة بعنوان "المرأة في مجال التكنولوجيا – Women in Tech"، استعرضت دور المرأة في سوق العمل بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة الدكتورة إيمان سرج الدين، أستاذ مساعد ومديرة أكاديمية المواهب المصرية ETA، ورئيسة برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي، والدكتورة لمياء الفضالي، مدرب معتمد بهواوي وأستاذة بكلية طب الأسنان بجامعة MSA، والمهندسة نادين عبد الله، عضو رابطة هواوي HCIP.

ويهدف ملتقى هواوي السادس للتوظيف إلى ربط الكفاءات المصرية الشابة الحاصلة على شهادات هواوي المعتمدة عالميًا من خريجي أكاديميات هواوي وأكاديمية المواهب المصرية، بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، وأكبر الشركات الرائدة في مختلف القطاعات.

ويُعد الملتقى منصة تفاعلية تجمع بين الشركات والكوادر المتميزة في تخصصات التقنيات المتقدمة، مثل:الجيل الخامس (5G)، الذكاء الاصطناعي (AI)، الحوسبة السحابية (Cloud)، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة (Big Data)، وشبكات الداتا كوم (DataCom)..كما يقدم الملتقى فرصًا متنوعة للشباب من مختلف التخصصات العلمية، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، في إطار مبادرة تهدف إلى تقديم دورات تدريبية أساسية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، لتأهيل جيل جديد من المبدعين في مجال تكنولوجيا المعلومات..

شارك في اللقاء من وزارة العمل المهندس أحمد مصطفى مستشار وزير العمل للتطبيقات والنظم التكنولوجية، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة،وأحمد عبدالمعطي مدير مكتب الوزير..

