صحة غزة: سقوط 91 شهيدا جراء الاستهدافات الإسرائيلية للقطاع

غزة،فيتو
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، عن سقوط 91 شهيدا جراء الاستهدافات الإسرائيلية لمناطق عدة في القطاع منذ ليلة أمس.


وأوضحت وزارة الصحة أن أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع لوجود حالات خطيرة واستمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ مساء الثلاثاء وفق مصادر طبية في مستشفيات القطاع.
 

ويشهد قطاع غزة تصعيدًا إسرائيليًّا واسعًا، تخلله قصف جوي ومدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال.


وأوضحت المصادر أن الغارات الإسرائيلية تركزت على مناطق متفرقة من القطاع، وأدت إلى سقوط شهداء في مختلف المحافظات. 

وأكدت الطواقم الطبية والدفاع المدني أن الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود عشرات الإصابات الخطيرة واستمرار عمليات البحث تحت الأنقاض في عدد من المواقع التي استهدفت خلال الليل.

 

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب: إن  الجنود الإسرائيليون تعرضوا للهجوم في غزة وفي هذه الحالة لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم.

وأضاف الرئيس الأمريكي: القصف الإسرائيلي ليس خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار والجنود تعرضوا لهجوم ودافعوا عن أنفسهم.

واختتم  الرئيس الأمريكي: أبرمنا صفقة وعلى حماس التصرف جيدا وإلا سيتم القضاء عليها.

