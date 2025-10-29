الأسواق العالمية تترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. الإغلاق الحكومي ونقص البيانات يصعب القرار.. وخفض الفائدة أقرب التوقعات

تترقب الأسواق العالمية اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، حيث يتوقع أن يعلن عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في 2025، ولكن التحدي الحقيقي الذي يواجه صناع السياسة لا يكمن في قرار الخفض نفسه، بل في التوجيهات المستقبلية والملفات الشائكة المحيطة به، في ظل غياب بيانات اقتصادية واضحة وتباين في آراء أعضاء اللجنة.

قرار متوقع وخلافات أعمق

تشير العديد من التوقعات، إلى أن أقرب قرارات الفيدرالي سوف تركز على خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إلا أن النقاش سينصب على المسار المستقبلي للتخفيضات، والجدول الزمني لإنهاء برنامج تقليص الميزانية العمومية، وكيفية التعامل مع شح البيانات بسبب الإغلاق الحكومي، حيث برزت خلافات حادة بين الأعضاء بين مؤيد للاستمرار في التيسير النقدي وآخر يفضل الانتظار ومراقبة تطورات الاقتصاد.

جيروم باول وتقريب وجهات النظر

تقع على عاتق رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، مهمة التوفيق بين هذه الآراء المتباينة، حيث سيحاول المستثمرون قراءة نوايا الفيدرالي المستقبلية من خلال المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده عقب القرار المرتقب مساء اليوم، ولذلك فإنه من المتوقع أن يحاول باول تبني موقف وسط، لا يلتزم فيه بخفض محدد في ديسمبر لكنه يعبر في الوقت ذاته عن قلقه بشأن تباطؤ سوق العمل.

سوق العمل الدافع الرئيسي لخفض الفائدة

يبدو أن القلق على صحة سوق العمل هو الدافع الرئيسي وراء توجه الفيدرالي نحو الخفض، حتى مع استمرار ارتفاع معدل التضخم فوق المستهدف 2%، حيث يتوقع بعض المحللين، مثل لوك تيلي من ويلمنجتون ترست، استمرار عمليات الخفض حتى منتصف العام المقبل للوصول إلى سعر فائدة محايد.

صعوبة مهمة الفيدرالي مع نقص البيانات

تسبب غياب البيانات المهمة في مضاعفة صعوبة مهمة الفيدرالي، حيث يأتي من أبرزها تقرير الوظائف الشهري، بسبب الإغلاق الحكومي، حيث يجعل هذا الغياب عملية صنع القرار، القائم على متابعة مؤشرات التوظيف والتضخم معا صعبة في بناء السياسات المستقبلية.

نهاية برنامج التقليص الكمي

تبحث الأسواق أيضا عن إشارات أكثر وضوحا حول موعد إنهاء الفيدرالي لبرنامج تقليص ميزانيته العمومية الضخمة البالغة 6.6 تريليون دولار، حيث تشير التصريحات الأخيرة إلى أن البرنامج يقترب من نهايته، وقد يعلن الفيدرالي هذا الأسبوع عن خطوات في هذا الصدد، سواء كان ذلك إعلانا فوريا عن إنهائه أو تحديد موعد محدد في المستقبل.

اجتماع الفيدرالي لحسم الفائدة

ويحظى اجتماع الفيدرالي الأمريكي بترقب كبير في الأوساط المالية والاقتصادية العالمية لما له من تأثير في أسواق المال والسلع والذهب، وتسود العديد من التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة.

يدخل الفيدرالي الأمريكي اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل ورؤيته للوضع الاقتصادي غير واضحة بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، الذي أدى إلى تعليق نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية، في وضع غير مثالي لصناع السياسة المنقسمين حول المخاطر التي تستحق الأولوية.

