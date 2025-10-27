أسبوع مصيري للدولار، ترقب في أسواق العملات قبل قرار الفيدرالي وبيانات التضخم

تشهد الأسواق المالية حالة من الترقب والحذر مع استعداد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإعلان قراره بشأن أسعار الفائدة، في أسبوع حاسم يتحرك خلاله الدولار ضمن نطاق ضيق قرب أعلى مستوى في أسبوعين.

ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوم الأربعاء، مدفوعا ببيانات التضخم الأخيرة التي جاءت أقل من التوقعات.

تطورات اختيار رئيس الفيدرالي

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قرار اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم قد يتم بحلول نهاية العام، أي قبل خمسة أشهر من انتهاء ولاية الرئيس الحالي جيروم باول.

من جانبه، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن جولة ثانية من المفاوضات ستعقد بعد عيد الشكر مباشرة لتقديم قائمة مرشحين للرئيس.

أداء العملات مقابل الدولار

صعد مؤشر الدولار الرئيسي أقل من 0.05% عند مستويات قرب 99 نقطة، بينما تراجع الين الياباني إلى 153 ينا للدولار، أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين.

واستقر اليورو عند 1.1622 دولار، بينما قفز إلى 178.13 ينا ضد الين، أما الجنيه الإسترليني صعد 0.04% إلى 1.3314 دولار.

توقعات قرار الفيدرالي الأمريكي

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بواقع 25 نقطة يوم الأربعاء في ختام اجتماع لجنة السوق المفتوحة للسياسات النقدية، وهو رأي تدعمه بيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع يوم الجمعة الماضي.

وفي اليابان، من المرجح أن يناقش البنك المركزي هذا الأسبوع ما إذا كانت الظروف مواتية لاستئناف رفع أسعار الفائدة مع تراجع المخاوف بشأن الركود الناجم عن الرسوم الجمركية، وسط توقعات أن تأتي الخطوة في ديسمبر او يناير 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.