اقتصاد

غدا، اجتماع الفيدرالي الأمريكي لحسم مصير أسعار الفائدة للمرة السابعة في 2025

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

تجتمع لجنة السياسة الفيدرالية في الفيدرالى الامريكى، غدا الأربعاء، اجتماعها السابع في 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية.

 

اجتماع الفيدرالي لحسم الفائدة 

ويحظى اجتماع الفيدرالي الأمريكي بترقب كبير في الأوساط المالية والاقتصادية العالمية لما له من تأثير على أسواق المال والسلع والذهب، وتسود العديد من التوقعات بخفض أسعار الفائدة فى الاجتماعات القادمة.

توقعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي 

أظهر مسح أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، يليه خفض آخر في ديسمبر، وسط تباين في آراء الخبراء حول مستوى الفائدة بنهاية العام المقبل.

وقبل شهر، كان التوقع السائد بين الاقتصاديين يشير إلى خفض واحد فقط هذا العام، إلا أن التوقعات تغيرت بعد تحول في موقف صانعي السياسات في المجلس نحو مزيد من التيسير.

توقعات بخفض الفائدة فى اجتماع الفيدرالى الأمريكى خلال أيام

محضر الفيدرالي الأمريكي، نصف مسئولي البنك توقعوا خفض الفائدة مرتين إضافيتين في 2025

وبين ضغوط التضخم المرتفع نتيجة الرسوم الجمركية ومخاوف تباطؤ سوق العمل، بدا أن الفيدرالي أعطى الأولوية لأداء سوق العمل، مما دفعه إلى خفض أسعار الفائدة في الشهر الماضي لأول مرة منذ ديسمبر.

