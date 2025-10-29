ارتفاع أسعار الذهب عالميا قبل قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

ارتفع سعر التسليم الفوري الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، إذ تشير التقديرات إلى خفض في معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب بنحو 0.20% إلى 3974.6 دولار للأونصة، فيما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب على نحو طفيف 0.23% إلى 3961.7 دولار للأونصة.

ترقب الأسواق لقرارات البنوك المركزية

كما تترقب الأسواق هذا الأسبوع قرار المركزي الأوروبي بشأن معدل الفائدة، فيما تشير التقديرات إلى التثبيت، أما على الصعيد التجاري، فينصب التركيز على أي تطورات في المحادثات بين واشنطن وبكين قبل اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية غدا الخميس.

ويزدهر الذهب الذي لا يدر عائدا في بيئة معدل الفائدة المنخفضة وخلال حالات عدم اليقين الاقتصادي.

أعلى مستويات أسعار الذهب

هذا، وارتفعت أسعار الذهب بنحو 52% منذ بداية العام لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 دولار في 20 أكتوبر، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

في الوقت نفسه، اقترب الدولار من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل مجموعة عملات رئيسية قبل قرار أسعار الفائدة.

