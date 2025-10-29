الأربعاء 29 أكتوبر 2025
ارتفاع أسعار الذهب عالميا قبل قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ارتفع سعر التسليم الفوري الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، إذ تشير التقديرات إلى خفض في معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب بنحو 0.20% إلى 3974.6 دولار للأونصة، فيما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب على نحو طفيف 0.23% إلى 3961.7 دولار للأونصة.

ترقب الأسواق لقرارات البنوك المركزية

كما تترقب الأسواق هذا الأسبوع قرار المركزي الأوروبي بشأن معدل الفائدة، فيما تشير التقديرات إلى التثبيت، أما على الصعيد التجاري، فينصب التركيز على أي تطورات في المحادثات بين واشنطن وبكين قبل اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية غدا الخميس.

ويزدهر الذهب الذي لا يدر عائدا في بيئة معدل الفائدة المنخفضة وخلال حالات عدم اليقين الاقتصادي.

الذهب يفقد بريقه، عيار 21 وصل لهذا المستوى مساء اليوم

ضربة جديدة للجنيهات الذهب، تراجع 1000 جنيه بالصاغة

أعلى مستويات أسعار الذهب

هذا، وارتفعت أسعار الذهب بنحو 52% منذ بداية العام لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 دولار في 20 أكتوبر، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

في الوقت نفسه، اقترب الدولار من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل مجموعة عملات رئيسية قبل قرار أسعار الفائدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قلق في الصغرى وبشرى عن العظمى، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

