توقعات بخفض الفائدة فى اجتماع الفيدرالى الأمريكى خلال أيام

يعقد البنك الفيدرالى الامريكى اجتماعا يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 أكتوبر، وهو الحدث الذى تترقبه الأوساط المالية والاقتصادية العالمية لما له من تأثير على أسواق المال والسلع والذهب، وتسود العديد من التوقعات بخفض أسعار الفائدة فى الاجتماعات القادمة.

توقعات البنك الفيدرالى الامريكى

أظهر مسح أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، يليه خفض آخر في ديسمبر، وسط تباين في آراء الخبراء حول مستوى الفائدة بنهاية العام المقبل.

وقبل شهر، كان التوقع السائد بين الاقتصاديين يشير إلى خفض واحد فقط هذا العام، إلا أن التوقعات تغيرت بعد تحول في موقف صانعي السياسات في المجلس نحو مزيد من التيسير.

وبين ضغوط التضخم المرتفع نتيجة الرسوم الجمركية ومخاوف تباطؤ سوق العمل، بدا أن الفيدرالي أعطى الأولوية لأداء سوق العمل، مما دفعه إلى خفض أسعار الفائدة في الشهر الماضي لأول مرة منذ ديسمبر.

تاثير على اسعار الذهب

ويميل الذهب إلى الارتفاع عند انخفاض أسعار الفائدة، إذ يقل ذلك من كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.

