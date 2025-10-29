خلطات طبيعية، للتخلص من الهالات السوداء حول العين

الهالات السوداء حول العينين من أكثر المشكلات الجمالية شيوعًا بين النساء والرجال على حد سواء، إذ تعطي مظهرًا متعبًا ومرهقًا للوجه حتى وإن كان الشخص يتمتع بصحة جيدة.





وتظهر هذه الهالات نتيجة عدة أسباب، منها قلة النوم، والإجهاد المستمر، وسوء التغذية، والعوامل الوراثية، بالإضافة إلى الجفاف وقلة شرب الماء. ومع أن هناك العديد من الكريمات الطبية والتجميلية المخصصة لعلاجها، إلا أن كثيرين يفضلون اللجوء إلى الخلطات الطبيعية لكونها آمنة، اقتصادية، وسهلة التحضير في المنزل دون آثار جانبية.



أوضحت خبيرة التجميل ندى حسن، أن الخلطات الطبيعية تُعد من الحلول الفعالة والآمنة للتخلص من الهالات السوداء، لكنها تحتاج إلى الاستمرارية والصبر حتى تظهر نتائجها الواضحة.

فالبشرة حول العين حساسة جدًا، وتحتاج إلى عناية خاصة قائمة على الترطيب والتغذية اليومية.



خلطات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء



علاج الهالات السوداء

فيما يلي مجموعة من أفضل وأشهر الخلطات الطبيعية التي تساعد على تفتيح منطقة تحت العين والتقليل من الهالات السوداء بفعالية:



1. خلطة الخيار وماء الورد

الخيار من المكونات الغنية بالماء والمهدئة للبشرة، وله قدرة ممتازة على تبريد الجلد وتفتيحه، بينما يعمل ماء الورد على ترطيب المنطقة وتنشيط الدورة الدموية فيها.

طريقة التحضير:

يُبرّد خيار في الثلاجة ثم يُقطّع إلى شرائح رفيعة.

تُغمس الشرائح في ماء الورد لبضع دقائق.

تُوضع الشرائح على العينين لمدة 15 دقيقة.

تُغسل المنطقة بماء بارد.

النتيجة: تكرار هذه الخلطة يوميًا يساعد على تقليل الانتفاخ والهالات، ويمنح العينين إشراقًا واضحًا خلال أسبوعين تقريبًا.

2. خلطة البطاطس المبشورة والعسل

البطاطس تحتوي على إنزيمات طبيعية تعمل على تفتيح لون البشرة وتقليل التصبغات، أما العسل فيرطب الجلد بعمق ويمنحه النعومة.

طريقة التحضير:

تُبشَر حبة بطاطس صغيرة وتُصفّى لاستخراج العصير.

يُمزج العصير مع نصف ملعقة صغيرة من العسل.

يُوضع المزيج على الهالات باستخدام قطعة قطن.

يُترك لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم يُغسل بالماء البارد.

النتيجة: مع الاستخدام المنتظم 3 مرات أسبوعيًا، تُلاحظ النتيجة بوضوح حيث تبدأ المنطقة بالتحسن ويخف الاسمرار تدريجيًا.

3. خلطة زيت اللوز الحلو وفيتامين E

يُعتبر زيت اللوز من أفضل الزيوت للعناية بالبشرة الرقيقة حول العينين، لما يحتويه من فيتامينات A وE وأحماض دهنية مغذية. أما كبسولات فيتامين E فتُعزز ترميم الخلايا وتساعد على تفتيح البشرة.

طريقة التحضير:

تُفتح كبسولة فيتامين E ويُضاف محتواها إلى نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

يُمزج الخليط جيدًا، ويُدهن بلطف حول العين قبل النوم.

يُترك طوال الليل ويُغسل صباحًا بالماء الفاتر.

النتيجة: هذه الخلطة ممتازة للاستخدام اليومي، إذ تعمل على ترميم البشرة ومنحها الترطيب والمرونة، وتقلل من مظهر الهالات خلال أسابيع قليلة.

4. خلطة الشاي الأخضر والنعناع

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تقلل من الالتهابات وتحفّز تجدد الخلايا، بينما يعمل النعناع على تنشيط الدورة الدموية وتبريد المنطقة.

طريقة التحضير:

يُحضّر كوب من الشاي الأخضر ويُترك ليبرد تمامًا.

تُنقع أوراق نعناع طازجة في الشاي البارد لمدة 10 دقائق.

تُغمس قطعة قطن أو شريحة قطنية دائرية في السائل وتوضع على العينين لمدة 15 دقيقة.

يمكن أيضًا استخدام أكياس الشاي الأخضر المبردة مباشرة على العينين.

النتيجة: تُستخدم هذه الطريقة يوميًا صباحًا أو مساءً، وهي فعالة في تخفيف الانتفاخ والسواد وإراحة العينين بعد يوم مرهق.

5. خلطة الكركم وزبادي الحليب

الكركم معروف بخصائصه في تفتيح البشرة ومقاومة التصبغات، والزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في إزالة الخلايا الميتة.

طريقة التحضير:

يُخلط ربع ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة صغيرة من الزبادي.

يُوضع المزيج حول العين برفق، مع تجنب دخوله إلى العين مباشرة.

يُترك لمدة 10 دقائق ثم يُغسل بالماء الفاتر.

النتيجة: الاستخدام المنتظم مرتين أسبوعيًا يساهم في تفتيح الهالات وتوحيد لون البشرة.

6. خلطة الألوفيرا وماء الورد

الألوفيرا (جل الصبار) من المكونات السحرية لترطيب البشرة وتجديدها، كما يساعد على تقليل التصبغ الداكن تحت العين.

طريقة التحضير:

يُستخرج الجل الطبيعي من ورقة الصبار ويُخلط مع نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

يُوضع الخليط حول العينين ويدلك بلطف لمدة دقيقتين.

يُترك لمدة 15 دقيقة ثم يُغسل بالماء البارد.

النتيجة: تعمل هذه الخلطة على تهدئة البشرة والتقليل من الهالات والانتفاخات، وهي مناسبة حتى للبشرة الحساسة.

7. خلطة الطماطم وعصير الليمون

الطماطم تحتوي على مادة الليكوبين التي تُفتّح البشرة وتقلل من التصبغات، بينما الليمون غني بفيتامين C المساعد في توحيد اللون.

طريقة التحضير:

يُخلط ملعقة صغيرة من عصير الطماطم مع نصف ملعقة من عصير الليمون.

يُوضع المزيج على المنطقة الداكنة بقطنة صغيرة ويُترك لمدة 10 دقائق فقط.

يُغسل جيدًا بالماء البارد.

ملاحظة: يجب تجربة هذه الخلطة أولًا على جزء صغير من البشرة للتأكد من عدم التحسس، وعدم استخدامها يوميًا لتجنّب الجفاف أو التهيج.

أسباب الهالات السوداء

نصائح هامة لتعزيز فعالية الخلطات:



النوم الكافي: احرصي على النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميًا لتجديد الخلايا وتقليل الإرهاق حول العين.

شرب الماء: الترطيب الداخلي ضروري؛ فقلة الماء تُسبب جفاف الجلد وظهور الهالات بوضوح.

التغذية السليمة: أكثري من الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين C مثل السبانخ والحمضيات لتقليل الشحوب.

تجنّب فرك العينين: الفرك المستمر يؤدي إلى تهيّج المنطقة وزيادة تصبغها.

حماية العين من الشمس: استخدمي نظارات شمسية وكريم واقٍ عند التعرض لأشعة الشمس.

وأخيرًا لفتت خبيرة التجميل، إلى أنه مع دمج هذه الخلطات بنمط حياة صحي ومتوازن، يمكنكِ استعادة إشراقة عينيكِ الطبيعية ومظهر وجهك المفعم بالحيوية والنضارة دون الحاجة إلى مستحضرات باهظة الثمن أو تدخلات طبية.

