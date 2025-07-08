زوجة ماكرون تتجنب مصافحته أثناء نزولهما من الطائرة أثناء زيارة إلى لندن(فيديو)

أثارت لقطة ظهرت فيها بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي تتجنّب مصافحته أثناء نزولهما من الطائرة في مطار لندن، موجة من التساؤلات والجدل على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

زوجة ماكرون تتجاهل مصافحته أمام وسائل الإعلام

وتم توثيق المشهد خلال بث مباشر لوكالات أنباء دولية، حيث ظهرت السيدة الأولى وهي تتجه بسرعة نحو الوفد الرسمي البريطاني، متجنبة مد يدها أو التفاعل مع الرئيس الفرنسي الذي كان يسير خلفها ببضع خطوات.

توتر شخصي بين ماكرون وزوجته

ورغم أن الموقف قد يبدو بسيطًا في ظاهره، إلا أن الرمزية الدبلوماسية والبروتوكول الرسمي الذي يرافق مثل هذه الزيارات جعل من اللقطة محورًا لتحليلات متعددة، تراوحت بين تفسيرها على أنها لحظة توتر شخصي، أو ربما مجرد سوء تنسيق في الحركة.

وسارع المتحدث باسم قصر الإليزيه إلى التقليل من أهمية الموقف، مؤكدًا أن السيدة ماكرون كانت تتبع البروتوكول، وتوجّهت لتحية الشخصيات الرسمية البريطانية، نافيا وجود أي توتر شخصي بين الزوجين.

من جهتهم، رأى بعض المراقبين أن الموقف يحمل دلالات رمزية، خاصة في ظل ما تداولته الصحف الفرنسية مؤخرًا عن ضغوط سياسية وشخصية يعيشها الرئيس ماكرون، إضافة إلى فتور شعبي متصاعد تجاه سياساته الداخلية.

وتأتي زيارة ماكرون إلى لندن في إطار تعاون أمني وسياسي متجدد بين فرنسا وبريطانيا، وتشمل مباحثات حول ملفات الهجرة، والدفاع، وأمن الحدود، إلى جانب لقاءات مع مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى.

وفيما يتابع الإعلام تطورات الزيارة، تبقى اللقطة المثيرة للجدل حديث رواد الإنترنت الذين تناقلوها بشكل واسع تحت عناوين مثل: "هل تجاهل أم رسالة خفية؟".

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