محكمة فرنسية ترفض استئنافا قدمته زوجة ماكرون ضد صحفية

ذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم الخميس، أن محكمة الاستئناف في باريس برأت الصحفية المستقلة ناتاشا راي وأماندين روي المرأتين اللتين اتهمتهما زوجة الرئيس بريجيت ماكرون بالتشهير عقب نشر شائعة تفيد بأن بريجيت متحولة جنسيا.

رفض استئناف قدمته بريجيت ماكرون ضد صحفية مستقلة بتهمة التشهير





وأكد الإعلام الفرنسي إنها مفاجأة غير سارة لقصر الإليزيه، وصرح جان إينوشي محامي السيدة الأولى لوكالة فرانس برس: "سأناقش مع موكلي ما سنفعله لكن من الواضح أننا لا نوافق على هذا الحكم".

وفي التفاصيل، برأت محكمة الاستئناف في باريس امرأتين نشرتا شائعة على الإنترنت مفادها أن بريجيت ماكرون متحولة جنسيا، وكانت كلتاهما قد أدينتا بالتشهير في سبتمبر 2024.

وقال محامي ناتاشا راي، فرانسوا دانغليهانت: "ناتاشا مطاردة، مضطهدة، مدانة.. لكن في النهاية، برئت".

وفي سبتمبر الماضي أدانت محكمة أول درجة ناتاشا ري وأماندين روي وحكمت عليهما بدفع غرامة مع وقف التنفيذ قدرها 500 يورو، بالإضافة إلى دفع مبلغ إجمالي قدره 8000 يورو كتعويضات لبريجيت ماكرون، و5000 يورو لشقيقها جان ميشيل تروجنيوكس، وكلاهما طرفان مدنيان في المحاكمة.

وفي قلب هذه القضية قصة إخبارية ظهرت بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي منذ انتخاب إيمانويل ماكرون في عام 2017، تزعم أن بريجيت ماكرون المولودة باسم تروجنيوكس، لم تكن موجودة أبدا، ولكن شقيقها جان ميشيل تولى هذه الهوية بعد تغيير جنسه.

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