أحمد عيد عبد الملك: الزمالك تأثر برحيل مصطفى شلبي

أكد أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني لفريق الداخلية، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تأثر برحيل مصطفى شلبي في الموسم الحالي.

وقال عيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "cbc": "أثناء تواجدي في غزل المحلة، طلبت التعاقد مع يحيى زكريا من المقاصة".

وتابع:" تم ضم زكريا يحيى مقابل 400 ألف جنيه، وتابعته في 4 مباريات مع المقاصة قبل التعاقد معه".

أزمة منتخب مصر الثاني 

وعن أزمة منتخب مصر الثاني قال: "هناك العديد من اللاعبين يستطيون تمثيل منتخب مصر في كأس العرب، وعامر عامر حارس غزل المحلة الأفضل في الدوري المصري هذا الموسم وحصل 5 مرات على جائزة أفضل لاعب في المباراة".

وأكمل:" هناك لاعبين في الدرجة الثانية ودوري المحترفين مميزين، وينقصنا فقط العين الخبيرة القادرة على اختيار اللاعبين".

 

رشحت محمود صابر للانتقال للزمالك

وشدد:" رشحت بعض اللاعبين للزمالك، ولم يتم التعاقد معهم، ورشحت محمود صابر منذ عام 2020، ومحمود جهاد لاعب بيراميدز الحالي، وكان يتواجد في وقتها أمير مرتضى منصور، وهناك شركات تسويق تتواصل معي وتطلب ترشيح لاعبين لرعايتهم".

وزاد: "عرضت أحمد ربيع على الزمالك منذ 3 سنوات لضمه، ولكن لم تتم الصفقة وقتها".

وأردف: "الزمالك تأثر برحيل مصطفى شلبي، ولم يتم تعويضه بالصفقات التي تم ضمها في الفترة الماضية مثل أدم كايد أو شيكو بانزا".

الجريدة الرسمية