شبانة يكشف مفاجأة مثيرة في أزمة محمد السيد مع الزمالك

الزمالك، كشف الإعلامي محمد شبانة، سبب أزمة محمد السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع القلعة البيضاء ورفض اللاعب تجديد تعاقده مع الفريق.

خلاف جون إدوارد مع وكيل محمد السيد

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc": "هناك خلاف بين أحمد يحيى وكيل محمد السيد لاعب الزمالك، وجون إدوار المدير الرياضي وعبدالرحمن إسماعيل".

وتابع:" عبدالرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات في الزمالك الحالي، كان مدير أحد الشركات التي سيطرت على صفقات الزمالك، في الفترة الماضية، وأصبح أحمد يحيى بعيد عن القلعة البيضاء".

الأهلي ليس طرفا في الأمر

وأضاف:" أحمد يحيى، (بيقوي) محمد السيد، لرفض تجديد عقده، بعد أن أصبح بعيدًا عن صفقات القلعة البيضاء، والأمر شغل وكلاء لاعبين".

وأتم:" الأهلي ليس طرف في الأمر، ويتم وضعه اسمه فقط لزيادة المقابل المادي، ولم يدخل في مفاوضات مع اللاعب".

