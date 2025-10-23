الخميس 23 أكتوبر 2025
حوادث

حبس سائق لاتهامه بالتحرش بطالبة في المعادي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة المعادي، حبس سائق خاص بأحد المدارس الخاصة بمنطقة المعادى لاتهامه بالتحرش بطالبة في الصف الثاني الإعدادي خلال نزولها من السيارة، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

سائق يتحرش بطالبة بالمعادي 

وكان قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من والد طالبة في الصف الثاني الإعدادي، يتهم سائق مدرسة خاصة بدائرة القسم بالتحرش بابنته أثناء نزولها من السيارة أثناء عودتها من المدرسة، وتم تشكيل فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة. 

وتبين أن السائق الخاص بأحد المدارس الخاصة التي تدرس فيها الطالبة يبلغ من العمر 60 سنة.

وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته باتهامات والد الطالبة، أنكر جميع الاتهامات، زاعما أنه كان يحضنها بشكل طبيعي لمساعدتها في النزول من الحافلة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية