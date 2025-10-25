السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد قليل، بدء ثالث جلسات محاكمة البلوجر لوليتا في قضية الفيديوهات الخادشة

المتهمة، فيتو
المتهمة، فيتو

تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، ثالث جلسات محاكمة التيك توكر لوليتا في اتهامها بنشر الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجا على الآداب العامة.

 

محاكمة التيك توكر لوليتا

 كانت النيابة العامة قد أحالت التيك توكر لوليتا للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

في وقت سابق قررت جهات التحقيق، حجز التيك توكر لوليتا والتحفظ عليها في محكمة القاهرة الجديدة، بسبب حكم قضائي صادر بحقها، وذلك بعد صدور قرار بإخلاء سبيلها في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على البلوجر لوليتا في القاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الأجهزة الأمنية فيديوهات مخلة بالأداب العامة فيديوهات خادشة للحياء فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى وزارة الداخلية البلوجر لوليتا

مواد متعلقة

حبس سائق لاتهامه بالتحرش بطالبة في المعادي

حبس عصابة لسرقة الموتوسيكلات في المعادي

الاستئناف تقضي ببراءة المهندسين فى قضية رشوة حي البساتين

تأجيل طعن عفاف شعيب على براءة مخرج شهير من تهمة إهانتها لـ29 أكتوبر

قبول طعن مضيفة الرحاب المتهمة بقتل ابنتها وتحديد جلسة 24 ديسمبر لنظر القضية

هرب من الديون، تحقيقات النيابة تكشف رحلة شاب انتهت بإلقاء نفسه من المقطم

أسرة شاب ألقى بنفسه من فوق جبل المقطم: "عليه ديون ومش لاقي شغل"

النيابة تستمع لأقوال "الدكتور" وعصابة التنقيب عن الآثار في التبين
ads

الأكثر قراءة

الشيوخ يعقد 3 جلسات لتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها غدا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع كبير يضرب 6 أصناف أبرزها الموز والتفاح والعنب

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

القبض على مالك العقار بطل واقعة صفع مستأجر مسن بـ"القلم" في السويس

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

أول متحف أخضر بإفريقيا والشرق الأوسط، المتحف المصري الكبير يحصد جوائز عالمية

خدمات

المزيد

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية