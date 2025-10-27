الإثنين 27 أكتوبر 2025
بعد قليل، محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

 تنظر بعد قليل، محكمة القاهرة الاقتصادية ثاني جلسات محاكمة الفنان فادي خفاجة، في القضية المتهم فيها بسبّ وقذف الفنان مجدي كامل زوج الفنانة مها أحمد.

وخلال الجلسة الماضية، طالب محمود النجدي، دفاع الفنان مجدي كامل، بتعويض مدني قدره 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن ما صدر عن المتهم تسبب في أضرار نفسية ومعنوية جسيمة لموكله، كما التمس من المحكمة توقيع أقصى العقوبة على الفنان فادي خفاجة.

كانت جهات التحقيق قد أحالت الفنان فادي خفاجة إلى المحكمة الاقتصادية، بعد اتهامه بسب وقذف الفنان مجدي كامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

يُذكر أن فادي خفاجة واجه خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الأزمات الشخصية، وأصبح نشاطه الفني محدودًا، في مقابل تزايد ظهوره على تطبيق "تيك توك"، حيث يشارك جمهوره مقاطع فيديو بشكل متكرر.

 

