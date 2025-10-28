أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض الدواجن البلدي وارتفاع البيضاء، البنوك توجه رسائل توعية للعملاء قبل الإعلان عن بدء التوقيت الشتوي، البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم، والذهب يتراجع

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

البنوك توجه رسائل توعية للعملاء قبل الإعلان عن بدء التوقيت الشتوي

بدأ العديد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري توجيه رسائل للعملاء للإعلان عن وجود تحديثات واستعدادات مع قرب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بعد غدٍ الخميس.

ومن المتوقع أن تتضمن الرسائل أيضًا تحذيرات للعملاء بشأن عمليات تحويل الأموال خلال الفترة التي سيتم فيها تعديل الساعة، لضمان تجنب أي مشكلات أو تأخير في المعاملات المصرفية.

تحديث أنظمة بنك cib

وفي سياق متصل، أعلن البنك التجاري الدولي CIB في رسالة لعملائه أنه سينتهي العمل بالتوقيت الصيفي يوم الخميس، الموافق 30 أكتوبر 2025 الساعة 23:59.

وأضاف بنك CIB في رسالة تم توجيهها للعملاء مايلي:ولذلك سيقوم البنك بتحديث أنظمته لتتناسب مع تغيير التوقيت مما سوف يترتب عليه عدم إتاحة الخدمات البنكية بشكل مؤقت يوم الخميس، الموافق 30 أكتوبر 2025، بدءًا من الساعة 11 مساء (بالتوقيت الصيفي) وحتى يوم الجمعة، الموافق 31 أكتوبر 2025، الساعة 3 صباحًا (بالتوقيت الشتوي).

وتضمنت الرسالة أيضا أنه يرجى التأكد من أن أجهزة العملاء تعمل وفقًا للتوقيت الصحيح الجديد (التوقيت المحلي GMT +02:00) قبل أداء أي من المعاملات البنكية المتعلقة بالرقم السري المتغير الـOTP.

أيضا سيكون هناك تحديثات في عمل تطبيق انستاباي بما يجعل هناك تريث فيما يخص عمليات التحويل للأموال خلال فترة تغيير الساعة.

الذهب يفقد بريقه، عيار 21 وصل لهذا المستوى مساء اليوم





سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرا بنحو 100 جنيه خلال ختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025.

وترصد "فيتو" آخر تطورات أسعار الذهب في الصاغة أولا بأول، وفق آخر التحديثات بالسوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6085 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5325 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4560 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالى 42600 جنيه بالصاغة.



ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.



أصغر سيارة دفع رباعي، مواصفات سيارات هيونداي فينيو 2026



طرحت هيونداي الكورية الجيل الثاني من سيارتها هيونداي فينيو 2026، بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1.0 لتر كابا توربو GDI، بقوة 120 حصان عند 6,000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يبلغ 172 نيوتن-متر عند 1,500 – 4,000 دورة في الدقيقة

سيارات هيونداي فينيو 2026 تأتي بواجهة الأمامية بأضواء أمامية جديدة بتصميم مقسوم، تضم إضاءة نهارية Twin Horn بتقنية DRL، ومصابيح Quad Beam بتقنية ليد، يتصل بينها شريط إضاءة يمتد بعرض الواجهة، يتوسطها شبك ضخم أسفلها لوح حماية معدني.

جانب السيارة رفارف بارزة مشابهة لطراز توسان، وتطعيمات على العمود سي مع وضعية أكثر ارتفاعًا وثباتًا على الطريق، خلفية السيارة بأضواء ممتدة بعرض الهيكل، مع لوح حماية معدني يغطي معظم المصد الخلفي، وجنوط ألمنيوم مقاس 16 بمظهر يبدو أكبر من حجمها.

تُعد هيونداي فينيو 2026 أصغر سيارة دفع رباعي من هيونداي، تتميز بمجموعة من المزايا التي تجعلها الخيار الأمثل للاستخدام اليومي والرحلات في المدينة والطرق العادية. تجمع السيارة بين التكنولوجيا المتطورة والسعر المناسب، مما يجعلها جذابة للأفراد ذوي الميزانيات المتوسطة والصغيرة الذين يبحثون عن سيارة جديدة بدلًا من المستعملة.





انعقاد عمومية الصناعات الغذائية يوم الأحد القادم



أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية عن دعوة أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع المقرر انعقاده يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، لإجراء انتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2025 – 2029، وذلك في إطار استكمال الاستحقاقات الدورية للغرفة وتشكيل مجلسها الجديد الذي يقود المرحلة المقبلة من العمل الصناعي والغذائي في مصر.

وأوضحت الغرفة أن الاجتماع الانتخابي سيعقد خلال الفترة من التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة صباحًا في مقرين لتيسير مشاركة الأعضاء من مختلف المحافظات، حيث سيكون المقر الرئيسي بالقاهرة في مبنى اتحاد الصناعات المصرية – 1195 كورنيش النيل، رملة بولاق، بينما يُخصص مقر انتخابي بالإسكندرية في 6 شارع الدكتور إبراهيم عبد السيد، متفرع من شارع فؤاد.

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية ضمن جهود الغرفة لتعزيز المشاركة الفاعلة لأعضائها من الشركات والمصانع العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، وضمان تمثيل متوازن يعكس تنوع الأنشطة داخل القطاع.

وتُعد انتخابات الدورة الجديدة من أهم المحطات التنظيمية التي تشهدها الغرفة، حيث من المنتظر أن تُفرز مجلس إدارة جديدًا يقود مرحلة تطوير وتحديث الصناعة الغذائية المصرية، ويواصل العمل على دعم تنافسية المنتجات الوطنية، وزيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمارات في مجالات التصنيع الزراعي وسلاسل القيمة الغذائية.

وتُعد غرفة الصناعات الغذائية من أكبر الغرف الصناعية في مصر، وتمثل مظلة رئيسية تضم الشركات والمصانع العاملة في مجالات الصناعات الغذائية والمشروبات والتعبئة والتغليف، وتلعب دورًا محوريًا في دعم النمو الصناعي والتصديري للاقتصاد المصري.



البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع وحقق رأس المال السوقي نحو 2.766 تريليون جنيه ليربح رأس المال السوقي أرباحا بنحو 2 مليار جنيه.

أغلق EGX 30 عند 38,162.01 نقطة بارتفاع نسبته 0.16%.

وأغلق EGX 70 متساوي الأوزان عند 12,238.01 نقطة.

وأغلق EGX 100 متساوي الأوزان عند 16,046.63 نقطة.

وأغلق EGX 35‑LV (الأسهم منخفضة التقلبات ) عند 4,342.66 نقطة.

وأغلق EGX شريعة الإسلامية عند 3,930.77 نقطة.





كل ما تريد معرفته عن مزاد سيارات جمرك نويبع

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن تنظيم جلسة مزاد علني لبيع مجموعة من السيارات والبضائع الجمركية، وذلك يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بالجيزة، في تمام الساعة 12 ظهرًا.

يأتي هذا المزاد ضمن جهود الهيئة لتصريف البضائع والمهملات الواردة من المنافذ الجمركية، وتحصيل الرسوم المستحقة عنها.

يتضمن المزاد عددًا من السيارات الملاكي من ماركات معروفة مثل مرسيدس وهيونداي، إلى جانب سيارات أخرى من ماركات وموديلات مختلفة، بعضها مرخص وقابل للترخيص، والبعض الآخر يُعرض بدون ترخيص.

كما يشمل المزاد بضائع متنوعة واردة من جمرك الدخيلة، وإيداعات جمرك الإسكندرية، بالإضافة إلى جمرك دمياط، ونويبع، والعريش.

وتتضمن البضائع: مواد خام وصناعية أقمشة، خيوط، ورق، كيمياويات، تيل فرامل، جلسرين نباتي أجهزة وأدوات أجهزة كهربائية، أجهزة طبية، طابعات، كشافات، سجاد كهربائي، ماكينات لف خيوط، منتجات متنوعة ملابس، أحذية، أثاث، قطع غيار سيارات، مستحضرات تجميل، لعب أطفال، أدوات منزلية، مواد غذائية وزراعية ذرة، حبوب، لدان، جرانيت، بذور، وغيرها.

وأشار الإعلان إلى أن بعض هذه البضائع يُباع برسم الوارد، والبعض الآخر برسم الصادر، وفقًا للوائح الجمركية.

شروط الاشتراك في المزاد

تأمين دخول المزاد 10,000 جنيه مصري (نقدًا أو بشيك مقبول الدفع).

سعر كراسة الشروط 400 جنيه.

أسلوب البيع بيع نهائي لأعلى سعر دون عمولة.

فترة السداد يجب سداد قيمة الصفقة خلال 15 يومًا من تاريخ رسو المزاد.

يسقط حق أصحاب المعامل التي لم يتم تسجيلها قبل الجلسة.

كراسات الشروط متاحة بهيئة الخدمات الحكومية، وزارة المالية (شارع الصحافة)، أو من برج 2 بمجمع مصالح وزارة المالية.

صادرات الصناعات الهندسية ترتفع 11.5% خلال 9 أشهر من 2025



أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن تنويع الأسواق التصديرية كان أحد العوامل الرئيسية وراء تحقيق الصادرات الهندسية المصرية زيادة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنسبة11.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأشارت إلى ارتفاع الصادرات إلى أوروبا (ومنها تركيا، فرنسا، ألمانيا، سلوفاكيا، إيطاليا، هولندا، والمجر)، إلى جانب زيادة في الصادرات إلى الدول العربية (العراق، الجزائر، الأردن، لبنان، والكويت)، والدول الأفريقية (نيجيريا، كينيا، جنوب أفريقيا، وكوت ديفوار)، بالإضافة إلى الأسواق الآسيوية مثل أذربيجان والصين.

وأضافت حلمي أن المجلس مستمر في تنفيذ برامجه الترويجية والتدريبية لرفع كفاءة الشركات المصدّرة، وتشجيع المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى منظومة التصدير، بما يدعم استمرار النمو الإيجابي للقطاع الهندسي المصري خلال الفترة المقبلة.

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تحقيق الصادرات الهندسية المصرية زيادة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنسبة11.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث سجلت 4.733 مليار دولار مقابل 4.244 مليار دولار في العام الماضي.

كما سجلت صادرات القطاع في شهر سبتمبر 2025 ارتفاعًا بنسبة 7% لتبلغ 533 مليون دولار مقارنة بـ 498.5 مليون دولار في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع بدعم من تنوع الأسواق المستقبِلة للمنتج الهندسي المصري.





انخفاض البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025





سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ تباينًا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء، وفقا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 74 جنيها للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 95 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 112 جنيها للكيلو للمستهلك، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 61 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 85 جنيها إلى 86 جنيها.















ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.