بعد صعوبة التمييز بينهما، الفرق بين الدراجات النارية والكهربائية

تعد الدراجات الكهربائية، من أهم وسائل النقل بالمدن، لانها بديل عملي للسيارات أو وسائل النقل العام. بالنسبة للكثيرين، هي بوابة للتنقل قد يكون من الصعب الوصول إليها بطريقة أخرى. إنها أيضًا سهلة الشراء بشكل مدهش، فهي ميسورة التكلفة، ويمكن الوصول إليها، وعلى بعد نقرات قليلة.

سلامة الدراجات الكهربائية

وتصل الدراجات الكهربائية أقصى للسرعة يتراوح بين 32 و40 كيلومترًا في الساعة 20 و25 ميلًا في الساعة ويمكن للمحركات الكهربائية في هذه الدراجات أن توفر 750 واط كحد أقصى من القوة، أي شيء يتجاوز أيًا من هذه القيود يندرج في نطاق الدراجات النارية الآلية.



الإحصائية أظهرت دراسة أجريت في عام 2024 أن 65% من حوادث الدراجات الكهربائية الخطرة في المناطق الحضرية كانت بسبب السرعة التي تتجاوز 40 كم/ساعة في مناطق مخصصة للمشاة أو الدراجات العادية، مما يؤكد العلاقة المباشرة بين السرعة وسلامة الدراجات الكهربائية.

ولقد أصبح من الصعب التمييز بين ما هو دراجة كهربائية وما هو دراجة نارية، ولذا فإن مدنًا مثل نيويورك تفكر في التضييق على بائعي الدراجات الكهربائية بدلًا من الاعتماد على السلطات المحلية لفرض سلامة الدراجات الكهربائية في الشوارع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.