غدا، بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

أعلنت وزارة المالية، من خلال قطاع الحسابات والمديريات المالية، عن مواعيد صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، وذلك في إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات المالية وضمان انتظام صرف مستحقات العاملين بالجهات الحكومية.

وقال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن الوزارة حددت 5 أيام لصرف الرواتب شهريًا، بالإضافة إلى 3 أيام لصرف المتأخرات، مشيرًا إلى أن صرف الرواتب يتم عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المقررة في المنظومة المالية الإلكترونية.

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2025

بداية صرف المرتبات الخميس 23 أكتوبر 2025

صرف المتأخرات أيام 7، 8، 12 أكتوبر 2025

مواعيد صرف مرتبات نوفمبر 2025

بداية صرف المرتبات الإثنين 24 نوفمبر 2025

صرف المتأخرات أيام 6، 9، 10 نوفمبر 2025

مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بداية صرف المرتبات الأربعاء 24 ديسمبر 2025

صرف المتأخرات أيام 8، 9، 10 ديسمبر 2025

وأكد خيري على ضرورة التزام العاملين بالمواعيد المحددة لتفادي الزحام على ماكينات الصراف الآلي، لافتًا إلى أن المرتبات ستكون متاحة للسحب في أي وقت بدءًا من تاريخ الإتاحة الرسمي لكل جهة.

تدعو وزارة المالية جميع العاملين بالجهات الحكومية إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة، ومراعاة الإجراءات التنظيمية للحفاظ على السلامة وتجنب التكدس، خاصة أن المرتبات تظل متاحة للسحب دون الحاجة للتوجه في اليوم الأول للصرف.



