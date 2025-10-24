الجمعة 24 أكتوبر 2025
اقتصاد

هيختلف عن أكتوبر، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

مرتبات شهر نوفمبر، أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها اعتبارا من أمس الخميس. 

وبعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بدأ البعض يتساءل عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025.

وأوضحت أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين. 

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر بدءا من ٢٤ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام  ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب خيري بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

الجريدة الرسمية