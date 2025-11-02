دعاء الصباح لتفريج الكروب والهموم، احرص عليه

دعاء الصباح لتفريج الكروب من الأمور المهمة التي يحرص الكثير من النساء والرجال على ترديدها طلبا لإزالة الهموم واستبشارا بالخير الوفير الذي ينتظره العبد من ربه، فدعاء الصباح من أفضل ما يقوم به كل مسلم، بعد الاستيقاظ من النوم.

حيث يبدأ يومه بذكر الله سبحانه وتعالى؛ طالبا منه تيسير الأمور وزيادة الرزق، ودعاء الصباح من خير ما يستفتح به المسلم يومه وذلك لأن ذكر الله سبحانه وتعالى في الصباح يملأ اليوم بالبركة، وهذه البركة تشمل الرزق والصحة وكل ما ينعم به الإنسان من نعم وفضل من الله سبحانه.

وخلال السطور نستعرض معكم دعاء الصباح لتفريج الكروب والهموم..

دعاء الصباح لتفريج الكروب، فيتو

دعاء الصباح في السنة النبوية المشرفة

علمنا سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) في سنته المشرفة أذكار الصباح (دعاء الصباح)، وقد حرص الرسول الكريم على دعاء الصباح كل يوم، يقول (صلى الله عليه وسلم): "اللهم بارك لأمتي في بكورها".

فقد كانت من عادات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبقى في المسجد بعد صلاة الفجر، فيذكر الله تعالى حتى طلوع الشمس، حيث يجلس في مصلاه يذكر الله ويسبحه ويكثر الدعاء حتى شروق الشمس.

أفضل الأعمال في الصباح:

صلاة الضحى من السنن المأخوذة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد روى مسلم عن جابر بن سمرة، رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا صلَّى الْفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا).

وعن أنس، رضي الله عنه، قال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حَتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة). قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ)

الصلاة علي النبي تفريج للكروب

فعن أبي بن كعب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، قال: قلت: الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قال: قلت: فالثلثان؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذًا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح ـ وأحمد، وحسنه ابن حجر والألباني.

دعاء الصباح لتفريج الكروب، فيتو

دعاء الصباح لتفريج الكروب

(اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ).

اللهم إنّي أسألك في هذا الصباح العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك اللهم قلبًا سليمًا وفكرًا قويمًا، وأرجوك يا ربّي أن تصرف عنّي هموم الدنيا وتُبعد عنّي الرزايا والبلايا والخطوب.

اللهم إنّا نسألك في هذا الصباح فرجًا للمهمومين، وراحةً للمكروبين، وأن تصرف عنهم الأذى، وأن تُريح عقولهم، وتُسعد قلوبهم، وتشرح صدورهم.

اللهم إنّي أسألك في هذا الصباح أن تُنزل على كلّ قلبٍ مهموم رضًا ورحمة، وأن ترزقه السكينة والطمأنينة وتصرف عنه ما أهمه وتبدله مكانه فرحًا وفرجًا وسرورًا.

اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا سامع النداء ويا مجيب الدعاء، يا واسع الفضل ويا عظيم المنّة، نسألك اللهم أن ترزق إخواننا المهمومين فرجًا قريبًا وأمنًا دائمًا، وأن تُزيل وحشتهم وتخرجهم من الضيق إلى سعة رحمتك وعفوك.

اللهم إنّي قد مسّني الضرّ وأنت أرحم الراحمين، أسألك يا ربّي ألّا تغرب شمس هذا اليوم إلّا وقد فرّجت همّي وكشفت غمّي ونفّست كربي وقضيت ديني، وأخرجتني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.