دعاء صباح يوم الجمعة، خير ما تبدأ به من أذكار الكتاب والسنة

الدعاء في صباح يوم الجمعة من الأعمال المستحبة والمباركة، إذ يعتبر يوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله تعالى، وقد وردت في فضله أحاديث نبوية كثيرة تدل على أهميته ومكانته العظيمة، وقد جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلم يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه إياه، كما قال عليه الصلاة والسلام: “فيه ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلم قائمٌ يُصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه” «رواه البخاري ومسلم». وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء صباح يوم الجمعة.

دعاء صباح يوم الجمعة.. خير ما تبدأ به

دعاء صباح يوم الجمعة

أوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أنه في صباح يوم الجمعة، ينبغي أن يحرص المسلمون على التضرع والدعاء، مستغلين هذا الوقت المبارك الذي يُشعر المسلم بالقرب من الله، وقد يكون الدعاء في هذا الوقت أدعى للاستجابة لما يحمله من سكينة وهدوء، وتزداد أهمية دعاء فجر الجمعة إذا تزامن مع نية صافية وتوجه قلب خاشع متضرع إلى الله، فيطلب المسلم ما يحتاجه من الخير له ولأهله ولأمته، ويستعين بالله على مصاعب الدنيا والآخرة.

وأكدت دار الإفتاء أن الدعاء في هذا الوقت يعد وسيلة لتقوية العلاقة بين العبد وربه، وزيادة الإيمان والتقرب منه، مما يجلب للمسلم الراحة النفسية والطمأنينة في قلبه.

هدي النبي ﷺ في يوم الجمعة

كان هدي النبي ﷺ في يوم الجمعة خير الهدي وأحسنه وأكمله، وكان النبي ﷺ في يوم الجمعة يغتنم جميع لحظاته بما يقربه إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة، ومن ذلك ما يأتي:

1 - تعظيم يوم الجمعة، وتشريفه، وتخصيصه بعبادات يختصَّ بها عن غيره، وكان الرسول يقرأ في فجره بسورتي (الم تنزيل) السجدة و(هل أتى على الإنسان). وذكر العلماء حكمة قراءة هاتين السورتين فجر يوم الجمعة:

2- استحباب كثرة الصلاة على النبيﷺ على وجه الخصوص، جاء الأمر بذلك يوم الجمعة وليلته من السنن الثابتة، وقد تقدم الحديث في رواية أوس بن أوس رضي الله عنه، يقول: “فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ.

3- صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام، ومن أعظم مجامع المسلمين. وكان النبي ﷺ يغتسل لصلاة الجمعة ويتطيب ويتسوك ويرتدي أحسن ثيابه. وكان للنبي ﷺ برد يلبسه في العيدين والجمعة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان لرسول الله ﷺ ثوبان يلبسهما في جمعته، فإذا انصرف طويناهما إلى مثله.

4 - التفرغ للعبادة، حيث يستحَبُّ التفرُّغُ في يوم الجمعة للعبادة، من قراءة القرآن والذكر الدائم والتطوع المطلق قبل الخطبة. فقد اجتمعت كل أنواع العبادات يوم الجمعة ففيه صلاة الجمعة التي آكد الصلوات والخطبة والتذكير، وبعد المغيب ساعة يستجاب فيها لكل إنسان يدعو.

5 - هدي النبي ﷺ في خطبه: وكان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: “بعثت أنا والساعة، كهاتين” ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول: ” أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة.

6 - وكان ﷺ يُمهِل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرَج إليهم، وكان من عاداته أنه كان يخرج وحده من غير شاويشٍ يصيح بين يديه، ولا لُبْسِ طَيلَسان ولا طَرْحَة ولا سَواد.

7 - وكان يُقصِّر الخطبةَ ويطيلُ الصلاةَ، ويكثرُ الذكرَ ويَقصد الكلماتِ الجوامعَ، وكان يقول: “إن طولَ صلاة الرجلِ وقصر خطبتِه مَئِنَّةٌ من فقهه “.

8 – وكان يأمرُهم في خطبتِه بمقتضَى الحالِ، فإذا رأى بينهم ذا فاقةٍ وحاجةٍ أمرَهم بالصدقةِ وحضَّهم عليها.

9- وكان يشيرُ بأصبعِه السبَّابةِ في خطبته عند ذكرِ الله تعالى ودعائه.

10 - وكان يَستسقي لهم -إذا قَحطَ المطرُ – في خطبتِه.

11 - وكان النبي ﷺ – إذا صلَّى الجمعة دخل إلى منزله، فصلَّى ركعتين سنَّتها، وأمر من صلَّاها أن يصلِّي بعدها أربعًا.

دعاء يوم الجمعة

ومن الأدعية المستحب ترديدها في دعاء صباح الجمعة:

اللهم في يوم الجمعة نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعها، وأن تتقبّل منّا توبتنا، وأن تعفو عنّا وترحمنا.

اللهم اغفر ذنوبي، واستر عيوبي، واعفُ عن خطاياي، وتجاوز عن تقصيري وإسرافي في أمري.

اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان.

اللهم أنت ملاذنا، وأنت مولانا، وأنت العليم بحالنا، إن لم ترحمنا يا رب فمن يرحمنا، وإن لم تغفر لنا فمن يغفر لنا، جئناك يا ربّي منيبين تائبين خاضعين نرجو مغفرتك ونخشى عذابك، ونسألك ألّا تغيب شمس يوم الجمعة إلّا وقد غفرت لنا ذنوبنا جميعها، وتجاوزت عن صغيرها وكبيرها يا أرحم الراحمين يا رب.

اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عبادك، وارحمنا واغفر لنا وجازنا بفضلك وجودك ولا تجازنا بأعمالنا



«اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ»، «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ القَبْرِ».

«اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَن زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا».

