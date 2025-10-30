الخميس 30 أكتوبر 2025
دعاء الصباح للشفاء من الأمراض

إذا مرض الإنسان وتعسر علاجه، أو ساءت حالته فإنه يكون أحوج ما يكون إلي الدعاء، خاصة إذا كان المرض مزمنا، ولذا فإن الكثيرين من أصحاب الأمراض وأقاربهم يحرصون على دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، خاصة أن دعاء الصباح من الأمور التي يستقبل بها الناس يومهم.

خلال السطور التالية نستعرض معكم دعاء الصباح للشفاء من الأمراض. 

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض..  ردده

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض 

 الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله، اللهم اشف مرضانا، ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دُعاء البائس، اشف كل مريض. أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين. 

اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير. 

اللهمّ ألبسه ثوب الصّحة والعافية، عاجلًا غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين. اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين. اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفيه. 

لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع، وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك.

أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك. 

اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقمٌ أبدًا، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك الّتي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النّهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجائه يا كاشف الهم، يا مفرّج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرّين. 

بسم الله أرقيك، من وساوس الصّدر وشتات الأمر، ومن الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان، ومن الأسقام، ومن الكوابيس، ومن مزعجات الأحلام.

اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، ربي اشفي كل مريض. أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم.

اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء عاجلًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين.

 اللهم نسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفي كل مريض، وتعافيه بحولك وقوتك.

 يا مُفرج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.

اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، ويا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين، إنك على كل شيء قدير.

بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، وبصفاتك العليا، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته.

اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

بالأحاديث أجر الصبر على المرض

إذا كان المرض والبلاء على من أحسن فيما بينه وبين الله تعالى، فهي علامة خير ومحبة، ويُدرك من يحسن التأمل والنظر أن في ذلك لطائف وخبايا من الرحمن عز وجل، فيشكر الله تعالى، فهذا البلاء لامتحان صبره، واختبار إيمانه، ثم هو طريق للجنة لمن صبر واحتسب، وله الأجر العظيم والثواب الجزيل في الدنيا، ولا يضيع أجر ما كان يعمل من الخير واعتاد عليه، وهذا من فضل الله ورحمته، وقد ورد عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم- العديد من الأحاديث التي تدل على عِظم أجر الصابر على المرض، ومن هذه الأحاديث ما يأتي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عَجَبًا لأَمْرِ المُؤْمِنِ، إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وليسَ ذاكَ لأَحَدٍ إلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إنْ أصابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكانَ خَيْرًا له، وإنْ أصابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكانَ خَيْرًا له) وقال  صلى الله عليه وسلم أيضا: (ما يُصِيبُ المُؤْمِنَ مِن وصَبٍ، ولا نَصَبٍ، ولا سَقَمٍ، ولا حَزَنٍ حتَّى الهَمِّ يُهَمُّهُ، إلَّا كُفِّرَ به مِن سَيِّئاتِهِ). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يَودُّ أهلُ العافيةِ يومَ القيامةِ، حين يُعطى أهلُ البلاءِ الثوابَ ؛ لو أنّ جلودَهم كانت قُرِضَتْ بالمقاريضِ). 

