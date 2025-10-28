الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبوريدة يفتتح دبلومة التدريب الأفريقية للرخصة A8 (صور)

أبو ريدة مع المتقدمين
أبو ريدة مع المتقدمين للرخصة A8، فيتو

افتتح، اليوم، المهندس هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة A8، والتي ينظمها الاتحاد المصري بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي تستمر لمدة 6 أشهر بإجمالي 280 ساعة تدريبية.

فعاليات الدورة تقام بمركز المنتخبات الوطنية

تقام فعاليات الدبلومة بـ مركز المنتخبات الوطنية بحضور عدد 18 مدربا، من بينهم سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت،كمال عبدالواحد مدرب منتخب مصر السابق، حمدي بطاو مدرب الاتحاد الليبي، وأكرم الهمالي اللاعب الدولي الليبي السابق، وبدأت الفعاليات اليوم بمحاضرة عن كرة القدم الحديثة وشهد الافتتاح اليوم حضور الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي.

تقوم بمهمة تنظيم الدورات التدريبية إدارة المدربين بالاتحاد بقيادة د جمال محمد علي، ومنسق الدورات ايهاب الجندي، تحت إشراف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هاني ابوريده الاتحاد المصري لكرة القدم دبلومة التدريب الأفريقية الرخصة A8 الاتحاد الافريقي لكرة القدم

مواد متعلقة

كواليس تحقيق أبو ريدة في اختفاء عقوبة ثلاثي الزمالك بأزمة السوبر

وفد من مدربي الرخصة Pro يزورون حسن شحاتة للاطمئنان على صحته

اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق فعاليات الرخصة "برو" للمدربين المصريين

استئناف محاضرات الرخصة A7 بمشاركة 25 مدربًا

الأكثر قراءة

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

القادسية يتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاثية أمام الحزم

رونالدو ضد بنزيما، التشكيل الرسمي لمباراة النصر والاتحاد بكأس خادم الحرمين

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

تشمل 162 قيادة، وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية للمحليات

أبوريدة يفتتح دبلومة التدريب الأفريقية للرخصة A8 (صور)

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يوازن الآباء بين الحزم واللين في تربية الأبناء دون قسوة؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

لماذا يكره الشيطان توبة الإنسان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إعلام عبري: نتنياهو أطلع الإدارة الأمريكية على الرد العسكري بغزة