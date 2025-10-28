أبوريدة يفتتح دبلومة التدريب الأفريقية للرخصة A8 (صور)

افتتح، اليوم، المهندس هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة A8، والتي ينظمها الاتحاد المصري بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي تستمر لمدة 6 أشهر بإجمالي 280 ساعة تدريبية.

فعاليات الدورة تقام بمركز المنتخبات الوطنية

تقام فعاليات الدبلومة بـ مركز المنتخبات الوطنية بحضور عدد 18 مدربا، من بينهم سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت،كمال عبدالواحد مدرب منتخب مصر السابق، حمدي بطاو مدرب الاتحاد الليبي، وأكرم الهمالي اللاعب الدولي الليبي السابق، وبدأت الفعاليات اليوم بمحاضرة عن كرة القدم الحديثة وشهد الافتتاح اليوم حضور الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي.

تقوم بمهمة تنظيم الدورات التدريبية إدارة المدربين بالاتحاد بقيادة د جمال محمد علي، ومنسق الدورات ايهاب الجندي، تحت إشراف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

