استئناف محاضرات الرخصة A7 بمشاركة 25 مدربًا

رخص التدريب، استأنف اليوم الإثنين، الكورس الثاني من دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة A7 التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم بمركز المنتخبات الوطنية بمشاركهً 25 مدربًا.

علاء نبيل المشرف على رخص التدريب

وألقى محاضرات اليوم للدارسين فيها الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري بالإضافة إلى التطبيق العملي بالملعب.

ويحاضر الدارسين غدًا الدكتور أحمد حيدر عن تخطيط الموسم الرياضي.

وتنظم رخص التدريب تحت إشراف علاء نبيل المدير الفني ويقوم بأعمال تنسيق دبلومات التدريب الأفريقية إيهاب الجندي.

