تشكيل الشباب أمم الزلفي في كأس خادم الحرمين الشريفين

كأس خادم الحرمين، أعلن الإسباني إيمانول ألجواسيل المدير الفني لـ الشباب السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة فريق الزلفي، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

تشكيل الشباب أمام الزلفي

يدخل فريق الشباب السعودي مباراته أمام الزلفي في كأس خادم الحرمين بتشكيل مكون من

مارسيلو جروهي - محمد حربوش - محمد الشويرخ - مبارك الراجح - سلطان العنزي - فنسنت سيرو - جوش براونهيل - أوناي هيرنانديز - عبدالله معتوق - يانيك كاراسكو - عبد العزيز العثمان

أهلي جدة يفوز على الباطن بالثلاثة

فيما، فاز فريق أهلي جدة، على نظيره الباطن، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب حفر الباطن ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجاري 2025-2026.

بهذه النتيجة يتأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أهداف مباراة الأهلي والباطن

جاء هدف الأهلي الأول عن طريق صالح أبو الشامات في الدقيقة 5، فيما سجل فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة 50، وفي الدقيقة 66 سجل ايفان توني الهدف الثالث.

