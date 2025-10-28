الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل الشباب أمم الزلفي في كأس خادم الحرمين الشريفين

الشباب السعودي، فيتو
الشباب السعودي، فيتو

كأس خادم الحرمين، أعلن الإسباني إيمانول ألجواسيل المدير الفني لـ الشباب السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة فريق الزلفي، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 

تشكيل الشباب أمام الزلفي

يدخل فريق الشباب السعودي مباراته أمام الزلفي في كأس خادم الحرمين بتشكيل مكون من 

مارسيلو جروهي - محمد حربوش  - محمد الشويرخ - مبارك الراجح - سلطان العنزي - فنسنت سيرو - جوش براونهيل - أوناي هيرنانديز - عبدالله معتوق - يانيك كاراسكو - عبد العزيز العثمان

أهلي جدة يفوز على الباطن بالثلاثة

فيما، فاز فريق أهلي جدة، على نظيره الباطن، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب حفر الباطن ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجاري 2025-2026.

بهذه النتيجة يتأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أهداف مباراة الأهلي والباطن

جاء هدف الأهلي الأول عن طريق صالح أبو الشامات في الدقيقة 5، فيما سجل فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة 50، وفي الدقيقة 66 سجل ايفان توني الهدف الثالث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس خادم الحرمين إيمانول ألجواسيل الشباب السعودي فريق الزلفي تشكيل الشباب أمام الزلفي

مواد متعلقة

موعد مباراة النصر واتحاد جدة في كأس خادم الحرمين

كأس خادم الحرمين الشريفين، الأهلي يفوز على الباطن بثلاثية ويتأهل لربع النهائي

كأس خادم الحرمين، أهلي جدة يتقدم على الباطن 1-0 في الشوط الأول

الخليج يتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب التعاون

الأكثر قراءة

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

تكليفات رئاسية حاسمة لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

دموع تلاميذ إحدى مدارس أبو حماد ترسم مشهد الوداع الأخير لمعلمهم بالشرقية (صور)

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، ثابت بن قيس الأنصاري رجل الوصية بعد الوفاة وصاحب الكرامة يوم اليمامة

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالضغوط النفسية والشعور بالتعاسة

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية