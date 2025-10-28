الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
لامين يامال يرغب في شراء قصر شاكيرا وبيكيه

شاكيرا وبيكيه
شاكيرا وبيكيه

ذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية أن النجم الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة، يرغب في شراء القصر السابق الذي كان يملكه الثنائي الشهير جيرارد بيكيه وشاكيرا في برشلونة، والذي يُقدّر سعره بنحو 11 مليون يورو.

قصر شاكيرا وبيكيه 

ويقع العقار في أحد أرقى أحياء المدينة الكتالونية، ويمتد على مساحة تزيد عن 2000 متر مربع، ويضم حدائق واسعة ومسبحًا ومرافق فاخرة.

وأوضحت الصحيفة أن يامال يخطط لتحويل هذا القصر إلى مقر إقامة رياضي متكامل، مجهز بأحدث وسائل الراحة والتكنولوجيا، ليكون بيئة مثالية للتدريب والاستجمام في الوقت نفسه.

ويأتي هذا القرار كخطوة جديدة تعكس طموح اللاعب الشاب، الذي أصبح أحد أبرز الوجوه الصاعدة في كرة القدم الأوروبية وفي صفوف برشلونة.

