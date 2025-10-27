الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لجنة عاجلة من الطب البيطري تفحص واقعة ذبح حمير داخل أرض زراعية بالسنطة

لجنة عاجلة من الطب
لجنة عاجلة من الطب البيطري تفحص واقعة ذبح حمير داخل أرض زراع

تباشر لجنة عاجلة من مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية بالتنسيق مع مباحث التموين فحص واقعة مثيرة تمثلت في ضبط عدد من الحمير المذبوحة داخل أرض زراعية بإحدى قرى مركز السنطة.

إخلاء سبيل الأم المتهمة بالتعدي على طفليها في الغربية

سقوط تانكين للزيت من سيارة نقل على الطريق الدولي طنطا – السنطة دون إصابات (فيديو)

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على بقايا حمير مذبوحة داخل أرض زراعية بدائرة المركز.

 وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث التموين والطب البيطري بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ وتم فرض طوق أمني حول المكان لحين الانتهاء من المعاينة.

٥ڨ

وقامت اللجنة البيطرية بأخذ عينات من اللحوم لفحصها بمعامل مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية لبيان مدى صلاحيتها والتأكد مما إذا كانت معدة للاستهلاك الآدمي من عدمه.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبي الواقعة والكشف عن ملابساتها الكاملة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

سقوط تانكين للزيت من سيارة نقل على الطريق الدولي طنطا – السنطة دون إصابات (فيديو)

خلال 72 ساعة، إيقاف القطارات الإضافية على خطوط طنطا - دسوق

إخلاء سبيل الأم المتهمة بالتعدي على طفليها في الغربية

تضامن الغربية ينقذ سيدة بلا مأوى بعد عملية جراحية في مستشفى طنطا العام

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 5.8 ريختر شمال مطروح

تموين الإسكندرية: إجراءات قانونية ضد مالك طلمبة وقود غير مرخصة فى الإسكندرية

عضو الجبلاية السابق يكشف كواليس جديدة في أزمة عقوبة دونجا

انخفاض أسعار النفط بضغط من توقعات زيادة إنتاج "أوبك+"

بعد سقوط الفاشر، نص كلمة البرهان للشعب السوداني (فيديو)

الفاشر، مناوي يقر بسقوط المدينة الاستراتيجية واتهام الدعم السريع بارتكاب مجازر جماعية

رئيس مجلس السيادة السوداني يكشف سبب مغادرة قوات الجيش للفاشر

وكالة تسنيم: اختراق أنظمة شركة "مايا" الإسرائيلية وتسريب وثائق وفيديوهات

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللعب في المنام وعلاقته بالاستهزاء بالأمور والغرور

الشرقاوي: التقنيات المعاصرة يجب أن تكون موافقة لما جاء به الشرع

معنى قلى، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 3 من سورة الضحى

المزيد
الجريدة الرسمية