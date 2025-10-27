لجنة عاجلة من الطب البيطري تفحص واقعة ذبح حمير داخل أرض زراعية بالسنطة

تباشر لجنة عاجلة من مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية بالتنسيق مع مباحث التموين فحص واقعة مثيرة تمثلت في ضبط عدد من الحمير المذبوحة داخل أرض زراعية بإحدى قرى مركز السنطة.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على بقايا حمير مذبوحة داخل أرض زراعية بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث التموين والطب البيطري بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ وتم فرض طوق أمني حول المكان لحين الانتهاء من المعاينة.

وقامت اللجنة البيطرية بأخذ عينات من اللحوم لفحصها بمعامل مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية لبيان مدى صلاحيتها والتأكد مما إذا كانت معدة للاستهلاك الآدمي من عدمه.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبي الواقعة والكشف عن ملابساتها الكاملة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

