الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب القدس

الهلال الأحمر الفلسطيني،
الهلال الأحمر الفلسطيني، فيتو

أعلن الهلال الأحمر، اليوم الإثنين، إصابة فلسطيني برصاص  قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وكانت جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساحات من أراضي الفلسطينيين في منطقة بيت البركة الواقعة شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية، ضمن سياسة ممنهجة لتوسيع المستوطنات المقامة في المنطقة.

 

الإعلام الحكومي بغزة: 80 خرقا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار ومقتل 97 شخصا

 

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق قرار وقف الحرب على قطاع غزة.

ونقلت وكالة "قدس برس"، عن المكتب رصده منذ الإعلان عن وقف العدوان 80 خرقا موثقا حتى اليوم، أسفرت عن مقتل 97 فلسطينيا وإصابة 230 آخرين بجراح متفاوتة، بينها 21 خرقا جديدا اليوم فقط.

وذكرت أن بيان المكتب يوضح أن "هذه الخروقات شملت إطلاق نار مباشر على المواطنين، وقصفا مدفعيا وغارات جوية متعمدة استهدفت الأحياء السكنية، إلى جانب اعتقال مدنيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم في اعتداءاته الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف المدن، والرافعات الإلكترونية المزودة بأنظمة استشعار واستهداف عن بُعد، فضلا عن الطائرات الحربية والمسيرة التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية وتنفيذ عمليات إطلاق نار يومية".

ولفت البيان إلى أن "الخروقات توزعت على جميع محافظات قطاع غزة، ما يعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال ورغبته الواضحة في التصعيد الميداني وتعطشه الدائم للدماء والقتل".

وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب قررت وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، التي تتم وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي، بضمانات مصرية أمريكية قطرية تركية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاعلام الحكومي بغزة الضفة الغربية الحرب على قطاع غزة الهلال الأحمر

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الوصول للمصابين بمخيم العين

أجانب الهلال يقودون الفريق لاكتساح الاتفاق بخماسية في الدوري السعودي (فيديو)

وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يزوران المركز اللوجيستي الرئيسي لجميعة الهلال الأحمر المصري

الأكثر قراءة

المنتخب رقم 13، المغرب يزين قائمة المتوجين بمونديال الشباب عبر التاريخ

أرقام من تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العالم للشباب 2025

الأنفاق تكشف 5 مميزات لماكينة تركيب قضبان القطار السريع (صور)

أذكار الصباح الصحيحة، 20 دعاء لا تفوتهم مع بداية يومك

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 5 أصناف في سوق العبور

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقناة الناقلة

باستثناء الجودا، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم بالأسواق

سيطرة مغربية على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب 2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح الصحيحة، 20 دعاء لا تفوتهم مع بداية يومك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads