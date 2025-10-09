ملك الأردن: الوقت حان لإيصال المساعدات إلى غزة بلا قيود 

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس: الوقت حان لإيصال المساعدات إلى غزة بلا قيود



وأضاف ملك الأردن: وقف النار في غزة يجب أن يفضي إلى نهاية دائمة للحرب.

وفي السياق ذاته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إتاحة الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق، مؤكدًا أن الوضع الإنساني لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل أو المراوغة.

حق الفلسطينيين في تقرير المصير

وقال جوتيريش إنه من الضروري كفالة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، باعتباره أساس أي سلام دائم في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن حل النزاع لا يمكن أن يكون عسكريًا، بل عبر طاولة المفاوضات وبضمانات دولية تضمن التنفيذ الكامل لأي اتفاق يتم التوصل إليه.

اتفاق شرم الشيخ.. بداية النهاية

وأشار الأمين العام إلى أن اتفاق شرم الشيخ، الذي وُقّع مؤخرًا بين الأطراف المعنية، يجب أن يكون بداية نهاية الحرب على غزة، وأن يُمثل نقطة انطلاق نحو تسوية شاملة تنهي دوامة العنف وتفتح الباب أمام الاستقرار في المنطقة.

أمل في حل الدولتين

واختتم جوتيريش تصريحاته بالتأكيد على أن الأمم المتحدة تأمل أن يكون اتفاق شرم الشيخ خطوة حقيقية نحو تحقيق حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، مشيرًا إلى أن العالم يراقب هذه اللحظة الحرجة بعين الأمل والقلق معًا.



