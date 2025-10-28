مصيلحي يشيد بالمتحف المصري الكبير: نموذج لرؤية القيادة السياسية وتحويل التاريخ إلى قوة اقتصادية

أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري السابق ورئيس غرفة ملاحة الإسكندرية ورئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، أن إتمام مشروع المتحف المصري الكبير بهذه الجودة والكفاءة، يعكس "رؤية القيادة السياسية الحكيمة وإرادتها الصلبة" في تحويل الأصول التاريخية إلى قوة ناعمة وذراع اقتصادي مستدام.

ووجه مصيلحي شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده التي ضمنت خروج المتحف الكبير ليكون "واجهة حضارية تليق بمصر وتنافس بقوة في سوق السياحة العالمية".

وأكد أن الاستعدادات النهائية الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير تمثل "نقطة تحول استراتيجية" تعيد القاهرة بقوة إلى صدارة الخريطة السياحية العالمية.

وشدد "مصيلحي" في بيان له اليوم، على أن هذا الصرح ليس مجرد متحف، بل "منصة تسويقية عملاقة" تضمن زيادة كبيرة في إيرادات القطاع بفضل القيمة المضافة غير المسبوقة التي يقدمها، كما أن الحرص على إنهاء التجهيزات ورفع كفاءة الطرق المحيطة، بالتزامن مع استضافة الوفود الدولية، يبعث رسالة "أمان واحترافية" للسوق السياحي، مما يدعم الترويج للمقصد المصري كوجهة ثقافية آمنة ومجهزة بأعلى المعايير.

وأضاف أن افتتاح المتحف المصري الكبير يبعث بـ"رسالة واضحة للمجتمع الدولي" مفادها أن القيادة السياسية في مصر تعمل على تأسيس "بنية تحتية تليق بالريادة الإقليمية والدولية".

كما أكد "مصيلحي"، مستندًا إلى "الواقعية السياسية والبعد الاقتصادي"، على أن المتحف الكبير لا ينبغي النظر إليه كرمز ثقافي فحسب، بل كـ"رافعة اقتصادية تزيد من جاذبية 'المقصد المصري' في السوق العالمي شديد التنافس".

واعتبر أن ضمان سير العمليات التنظيمية واللوجستية بسلاسة أمام هذا الحشد من كبار الزوار هو "اختبار حقيقي لقدرة الدولة على إدارة الفعاليات الكبرى التي تترجم التاريخ إلى عائدات مباشرة وغير مباشرة تخدم الهدف الوطني الأسمى".

