عباقرة ولكن مجهولون، ثابت بن قيس الأنصاري رجل الوصية بعد الوفاة وصاحب الكرامة يوم اليمامة

على مر التاريخ الإسلامي لمعت أسماء عباقرة في مختلف المجالات مثل: ابن الخطاب، والصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، والبخاري، والشافعي، وابن حنبل، ابن سينا.. ابن رشد.. الكندي.. الفارابي.. الخوارزمي.. الطبري.. أبو حامد الغزالي.. البوصيري.. حتى محمد عبده.. المراغي.. المنفلوطي.. رفاعة الطهطاوي.. طه حسين.. العقاد.. أحمد شوقي.. عبد الحليم محمود.. محمد رفعت.. النقشبندي.. الحصري.. عبد الباسط.. وغيرهم في العصر الحديث.

لكن هناك أسماء مهمة كان لها بصماتها القوية على العلم والحضارة، ولا يكاد يعرفها أحد، وفي هذه الحلقات نتناول سير بعض هؤلاء العباقرة المجهولين.

ثابت بن قيس الأنصاري “خطيب الرسول، أصدر وصيته بعد موته”

من هو؟

هو الصحابي الجليل، ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي، ويُكنى: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد المدني، خطيب الأنصار، وخطيب رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وأمه هند الطائية، في الأغلب.

وله من الأولاد ثلاثة، هم: محمد ويحيى وعبد الله، قتلهم جيش يزيد يوم الحرة، حين استباحوا مدينة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وانتهكوا حرمتها.

وإخوته لأمه: عبد الله بن رواحة، وعمرة بنت رواحة، وكان زوج جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول، فولدت له ولدا أسماه "محمدًا".

خطيب مفوه

كان جهير الصوت، خطيبًا، بليغًا، مفوها، ومما يُروى عنه: أن وفد تميم قدموا، وافتخر خطيبهم بأمور، فقال سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم لثابت بن قيس: "قم فأجب خطيبهم"، فقام فحمد الله وأبلغ، وسر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والمسلمون بمقامه.

جهاده

لم يشهد "بدرا"، لكنه شهد "أُحُدًا"، وما بعدها من المشاهد واستُشهد يوم اليمامة، رضي الله عنه، في خلافة أبي بكر الصديق.

أصدر وصيته بعد استشهاده

اعتاد الناس أن يتلقوا وصية الإنسان قبيل وفاته، لكن ثابت بن قيس كان له شأن غريب، فقد أوصى بعدما مات، وهذه كرامة من الله له.. ذلك أنه لما كان يوم اليمامة خرج ثابت مع خالد بن الوليد لقتال مسيلمة الكذاب، فلما التقوا، انكشف جيش المسلمين، فصاح ثابت وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حفر كل واحد منهما له حفرة، فثبتا وقاتلا حتى قُتلا.

وكان على ثابت يومئذ درع له نفيسة، فمر به رجل من المسلمين (بعد استشهاده) فأخذها، فبينما رجل من المسلمين نائم، إذ أتاه ثابت في منامه، فقال له: إني أوصيك بوصية، فإياك أن تقول هذا حُلمٌ فتضيعه، إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين، فأخذ درعي، ومنزله في أقصى الناس، وعند خبائه فرس يستن في طوله (يتحرك في طول الحبل المربوط به) وقد كفا على الدرع بُرمة (قدر) وفوق البرمة رحل، فآتِ خالدًا فمره أن يبعث إلي درعي فيأخذها، وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم (يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه) فقل له إن علي من الديْن كذا وكذا، وفلان من رقيقي عتيق، فأتى الرجل خالدًا (قائد الجيش) فأخبره، فبعث إلى الدرع فأتى به، وحدث أبا بكر رضي الله عنه برؤياه فأجاز وصيته بعد موته.

قالوا: ولا نعلم أحدًا أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس رضي الله عنه، كرامة من الله له.

بشره الرسول بالجنة

روى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ"، جَلَسَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فِي بَيْتِه، وَقَالَ: أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ: "يَا أَبَا عَمْرٍو مَا شَأْنُ ثَابِتٍ، أَشْتَكَى؟"، قَالَ سَعْدٌ: إِنَّهُ لَجَارِي وَمَا عَلِمْتُ لَهُ بِشَكْوَى، قَالَ: فَأَتَاهُ سَعْدٌ فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ ثَابِتٌ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ".

استشهاده

روى ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "يا ثابت: أما ترضى أن تعيش حميدًا، وتقتل شهيدًا، وتدخل الجنة"، فقلت: بلى رضيت، فقتل ثابت بن قيس يوم اليمامة شهيدًا، سنة 12 هـ، في أيام أبي بكر.

وروى أنس بن مالك أنه لما انكشف الناس (تراجعوا) يوم اليمامة، قلت لثابت بن قيس: ألا ترى يا عم، ووجدته قد حسر عن فخذيه وهو يتحنط (الحنوط: طيب يوضع مع الأكفان)، فقال: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم، وبئس ما عودتم أنفسكم، اللهم إني أبرأ إليك مما يصنع هؤلاء، ثم قاتل حتى قُتل، رضي الله عنه.

وروى أَبِو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْر، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَر، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر، نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ".

