الفيضانات تجتاح وسط فيتنام وتؤدي لإجلاء الآلاف

فيتنام، فيتو
أعلنت وزارة البيئة فى فيتنام اليوم الثلاثاء، أنه تم إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم، بعد أن غمرت مياه الأمطار مدينة هوى فى وسط البلاد.

تجاوز منسوب مياه الأمطار

وذكرت قناة فرانس 24، فى نسختها الناطقة بالإنجليزية، أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تجاوز منسوب مياه الأمطار مترا واحدا فى مدينة هوى، العاصمة الإمبراطورية القديمة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمى.

وقد تم إغلاق بعض المدارس في مدينتى هوى ودانانج، بسبب الفيضانات، فيما يتوقع خبراء الأرصاد استمرار هطول الأمطار حتى الغد.

فقدان 187 شخصا في فيتنام خلال الأشهر التسعة الأولى

ويؤكد العلماء أن تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان يجعل الظواهر الجوية المتطرفة، مثل العواصف والفيضانات، أكثر فتكا وتدميرا، وقد أسفرت الكوارث الطبيعية، ومعظمها عواصف وفيضانات وانهيارات أرضية، عن مقتل أو فقدان 187 شخصا في فيتنام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

