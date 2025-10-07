الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
فيضانات فيتنام تغمر شوارع هانوي بعد أمطار ليلية غزيرة

شهدت العاصمة الفيتنامية هانوي ليلة الثلاثاء 7 أكتوبر أمطارًا غزيرة تسببت في فيضانات واسعة النطاق في العديد من الشوارع والمناطق المنخفضة بالمدينة.

وبحسب المركز الوطني للتنبؤات الهيدرومناخية في فيتنام، فإن هذه الأمطار الغزيرة جاءت نتيجة لتأثير إعصار "ماتمو".

 وأدى ذلك إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق إلى مستويات حرجة بحلول صباح اليوم.

وكانت أعلنت وكالة إدارة الكوارث في فيتنا، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإعصار بوالوي، والسيول التي تسبب فيها، إلى 36 حالة.

وأوضحت في تقرير، أن الإعصار وصل إلى اليابسة، في شمال وسط فيتنام، وصاحبته أمواج بحرية ضخمة، ورياح قوية، وأمطار غزيرة أدت أيضًا إلى فقدان 21 شخصًا، وإصابة 147.

ورفعت الوكالة تقديرها للأضرار التي لحقت بالممتلكات بسبب الإعصار بوالوي، والسيول المرتبطة به، إلى 11.5 تريليون دونج (نحو 435.80 مليون دولار)، مقابل 303 ملايين دولار في تقرير سابق.

