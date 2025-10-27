مصرع قائد سيارة ملاكي إثر اصطدامها بـ "تريلا" في قنا

لقي شخص مصرعه، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع تريلا أعلى كوبري الشهيد باسم فكري، في مركز نقادة غرب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم ملاكي مع سيارة تريلا أعلى كوبري الشهيد باسم فكري بدائرة نقادة.

وبعد الفحص تبين مصرع أحمد سيد أحمد محمد، يبلغ من العمر 65 عامًا، مقيم بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، قائد السيارة الملاكي إثر تصادمها مع سيارة نقل ثقيل "تريلا" أعلى كوبري الشهيد باسم فكري في نقادة.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ في نقادة تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.