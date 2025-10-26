سكرتير عام قنا يتابع سير العمل بملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية

عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على معدلات إنجاز ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية.

ملف تقنين الأراضي بقنا

وشدد على ضرورة الانتهاء من هذه الملفات في المواعيد المحددة بما يضمن التيسير على المواطنين وحفظ حقوق الدولة.

جاء ذلك بحضور أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد عبدالحفيظ نائب المدينة، وأحمد يوسف مدير مركز المعلومات بالمحافظة، ومحمد حرز الله مدير الإدارة الهندسية، وناهد الحاوى مديرة المركز التكنولوجي مهندسى الإدارة الهندسية بالوحدة.

