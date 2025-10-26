الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سكرتير عام قنا يتابع سير العمل بملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية

سكرتير قنا،فيتو
سكرتير قنا،فيتو

 عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على معدلات إنجاز ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية.

 

ملف تقنين الأراضي بقنا

 وشدد على ضرورة الانتهاء من هذه الملفات في المواعيد المحددة بما يضمن التيسير على المواطنين وحفظ حقوق الدولة.

جاء ذلك بحضور أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد عبدالحفيظ نائب المدينة، وأحمد يوسف مدير مركز المعلومات بالمحافظة، ومحمد حرز الله مدير الإدارة الهندسية، وناهد الحاوى مديرة المركز التكنولوجي مهندسى الإدارة الهندسية بالوحدة.

قنا محافظة قنا مدينة قنا ملفات التصالح ملف تقنين الاراضى

