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رياضة

تقارير تكشف موعد توقيع جيريمي فريمبونج عقدا مع ليفربول

جيريمي فريمبونج
جيريمي فريمبونج

يستعد جيريمي فريمبونج مدافع بايرن ليفركوزن، للتوقيع مع ليفربول خلال الـ24 ساعة القادمة.

وكشفت تقارير أن الظهير الهولندي أكمل الجزء الأول والثاني من الفحص الطبي، مع تبقّي بعض الإجراءات الرسمية قبل الإعلان الرسمي.

وأشارت "سكاي سبورتس" إلى أن عقد فريمبونج (24 عاما) مع ليفربول سيمتد حتى عام 2030.

وستتكلف صفقة ضم المدافع الأيمن فريمبونغ مبلغ يتراوح بين 35 و40 مليون يورو، هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليفركوزن والذي يمتد حتى 2028.

ويسعى ليفربول لتعويض رحيل الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، الذي في طريقه للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وسجل اللاعب الهولندي الدولي 30 هدفا خلال 190 مباراة مع ليفركوزن منذ قدومه من صفوف سيلتك الاسكتلندي في 2021 مقابل 11 مليون يورو.

 

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