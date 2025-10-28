تطور جديد في قضية مقتل طالب على يد 4 من زملائه بالشرقية

قررت نيابة مركز منيا القمح محافظة الشرقية حبس 4 طلاب بالصف الأول الثانوي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتسبب في وفاة زميلهم أمام مدرسة الألفي الثانوية للبنين بدائرة المركز، وذلك بعدما كانت النيابة قد قررت أمس حجز المتهمين لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

جريمة مأساوية هزت الرأي العام الشرقاوي

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بوصول "محمد.ا.م" 16 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي، جثة هامدة إلى مشرحة إحدى المستشفيات .

على الفور، انتقلت قوة من ضباط المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن مشاجرة وقعت بين المجني عليه وعدد من زملائه، تطورت إلى تعدٍّ أودى بحياته في الحال.

المجني عليه، فيتو

مقتل طالب ثانوي على يد زملائه باستخدام صاعق كهربائي

وأفاد شهود عيان بأن المتهمين استخدموا صاعقًا كهربائيًا إلكترونيًا خلال المشاجرة، ما تسبب في سقوط المجني عليه مغشيًا عليه وفقدانه الوعي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ضبط المتهمين والنيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطالب

تم القبض على أربعة طلاب من المتورطين في الواقعة، ونُقل الجثمان إلى مشرحة إحدى المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات، مع تكليف المباحث بسرعة كشف ملابسات الحادث وظروفه.

