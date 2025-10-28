مصرع 12 شخصا في تحطم طائرة ركاب كينية

لقي 12 شخصًا مصرعهم اليوم في تحطم طائرة ركاب كانت في طريقها من دياني إلى كيتشوا تمبو جنوب غرب كينيا.

تحطم طائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار دياني

وأوضحت هيئة الطيران المدني الكينية في بيان اليوم، أن الطائرة من نوع كارافان والتي تحمل رقم التسجيل (5Y-CCA)، تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار دياني في اتجاه كيشوا تمبو، وكانت تقل 12 شخصًا، مؤكدةً أن الجهات الحكومية حضرت في الموقع؛ لتحديد سبب الحادث وتداعياته.

