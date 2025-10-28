الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
مصرع 12 شخصا في تحطم طائرة ركاب كينية

لقي 12 شخصًا مصرعهم اليوم في تحطم طائرة ركاب كانت في طريقها من دياني إلى كيتشوا تمبو جنوب غرب كينيا.

تحطم طائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار دياني

وأوضحت هيئة الطيران المدني الكينية في بيان اليوم، أن الطائرة من نوع كارافان والتي تحمل رقم التسجيل (5Y-CCA)، تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار دياني في اتجاه كيشوا تمبو، وكانت تقل 12 شخصًا، مؤكدةً أن الجهات الحكومية حضرت في الموقع؛ لتحديد سبب الحادث وتداعياته.

