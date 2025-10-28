الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الأهلي يستعيد الشناوي في قائمته أمام بتروجت

محمد الشناوي
محمد الشناوي

يعود محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي إلى قائمة الفريق في مباراة بتروجت المرتقبة غدا الاربعاء، بعد مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية أمس، وإعلان جاهزيته للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الغد.

حيث من المقرر أن يعلن مساء اليوم توروب مدرب الأهلي قائمة معسكر مباراة بتروجت. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة إلى منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يواجه نظيره بتروجيت في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت والقناة الناقلة 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين  النادي الأهلي ونادي بتروجيت غدا الأربعاء الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة أون سبورت.

