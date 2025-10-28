الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
جثا على ركبيته لتصويرها، السجن 3 سنوات لمتحرش المترو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بتصوير سيدة خلال سيرها أمامه بإحدى محطات مترو الأنفاق بقصر النيل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم خلال شهر يونيو الماضي بدائرة قسم شرطة قصر النيل، هتك عرض المجني عليها بأن قام بتصويرها حال سيره خلفها، بوضع هاتفه المحمول أسفل ملابسها لمشاهدة مواطن عفتها قاصدا هتك عرضها!!

وأضافت التحقيقات أن المتهم حال صعود المجني عليها رفقة زوجها، السلم الكهربائي بإحدى محطات مترو الأنفاق أمامه قام بوضع الهاتف أسفل الجيبة التي ترتديها بعد أن جلس على ركبتيه لتصوير ما تحتها، فانتبه زوجها لما يحدث وتشاجر معه ثم سلموه لقوات الأمن.


وبفحص الهاتف المضبوط بحوزة المتهم، تبين احتواؤه على المقطع المرئي المصور محل الواقعة، وبمواجهته اعترف بتصوير السيدة لمشاهدة مواطن عفتها.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

