ستراي كيدز ودي جي سنيك يجتمعان في "IN THE DARK" ضمن ألبوم "Nomad"

أعلن رسميًا عن تعاون مرتقب يجمع فرقة الكبيوب ستراي كيدز ونجم الموسيقى الإلكترونية الفرنسي دي جي سنيك، ليكون هذا التعاون هو أول عمل مشترك يضم الفرقة الناجحة ودي جي عالمي.

ويأتي هذا التعاون ضمن ألبوم دي جي سنيك القادم الذي يحمل اسم "Nomad" والمقرر إصداره يوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر.

وتحمل الأغنية اسم "IN THE DARK"، وقد أشعل الإعلان حماس المعجبين في جميع أنحاء العالم، لتوحيد اثنتين من الاسماء الأكثر ديناميكية وتأثيرا في المشهد الموسيقي العالمي اليوم.

تفاصيل اللقاء الأول وتوقعات الأغنية

تلاقى Stray Kids ودي جي سنيك لأول مرة في وقت سابق من العام الماضي في حفل "Le Gala des Pièces Jaunes" الخيري بفرنسا، وهو حدث أُقيم تحت رعاية السيدة الأولى لفرنسا، بريجيت ماكرون، للاحتفاء بدور الموسيقى في القضايا الإنسانية.

هذا اللقاء كان قد غذى التكهنات حول إمكانية التعاون، والتي تأكدت الآن مع الإعلان عن الأغنية الجديدة.

من المتوقع أن يعرض ألبوم "Nomad" مزيج دي جي سنيك المميز من الموسيقى الإلكترونية واللاتينية وتأثيرات الموسيقى العالمية، أما أغنية "IN THE DARK" على وجه الخصوص، فقد وصفت بأنها مقطوعة مظلمة وتحمل العديد من المشاعر، ومن المقرر أن تسلط الضوء على الأداء الصوتي الفريد لفرقة ستراي كيدز وطاقتها المكثفة.

يعد هذا التعاون إضافة مهمة إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها فرقة ستراي كيدز، حيث يأتي بعد تحقيقهم مرارا للمركز الأول في قائمة بيلبورد 200 للألبومات، وجولاتهم العالمية التي حطمت الأرقام القياسية، وتنامي تأثيرهم في الأسواق الغربية.

ألبوم ستراي كيدز الجديد

وعلى الجانب الآخر، تستعد فرقة ستراي كيدز كذلك لطرح ألبومها المصغر بعنوان "SKZ IT TAPE: DO IT" حول العالم في 21 نوفمبر في تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت كوريا الجنوبية.

ويعد ألبوم "DO IT" من كتابة وإنتاج وتوزيع فريق الإنتاج الداخلي للفرقة "ثري راتشا" المكون من بانج تشان وتشانجبين وهان، ويتضمن الألبوم أغنيتين رئيسيتين هما "Do It" و"신선놀음 (DIVINE)"، بالإضافة إلى أغاني "Holiday"، و"Photobook"، و"Do It (Festival Version)".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.